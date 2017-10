Unterhaltung

Nach Vorwürfen eines Kollegen: Kevin Spacey: Ich bin schwul

Lange gab es Gerüchte über Kevin Spacey, doch er selbst schwieg beharrlich. Bis jetzt: Der Hollywoodschauspieler und "House of Cards"-Star bekennt sich als homosexuell. Das allerdings nicht ganz freiwillig.

Kevin Spacey ist homosexuell – das hat der US-Schauspieler per ausführlicher Twittermeldung mitgegeteilt. Der Hollywoodstar schrieb, er habe in seinem Leben Beziehungen mit Männern und Frauen gehabt und wolle fortan als schwuler Mann leben. Über Spacey kursierten seit Jahren Gerüchte, dass er schwul sein könnte. Der 58-Jährige selbst hatte dazu aber beharrlich geschwiegen. Er schirmte sein Privatleben nahezu vollständig von der Öffentlichkeit ab. Das habe "Geschichten über ihn" noch angeheizt, so Spacey.

Dass der Star aus der Netflix-Serie "House of Cards" nun an die Öffentlichkeit geht, ist nicht ganz freiwillig. Ein anderer Schauspieler, Anthony Rapp, hatte ihn zuvor in einem Interview mit Buzzfeed als schwul geoutet. Rapp sagte, nach einer Party habe Spacey ihn auf den Arm genommen, wie ein Bräutigam die Braut, wenn er sie über die Schwelle trage. Dann habe er ihn aufs Bett gelegt und sich selbst auf ihn. Schließlich sei es ihm, Rapp, gelungen, sich aus der Situation zu befreien. Spacey sei damals betrunken gewesen.

Der Vorfall soll sich 1986 ereignet haben, Rapp war damals erst 14 Jahre alt. Er trat gemeinsam mit dem zwölf Jahre älteren Spacey in einer Broadway-Show in New York auf. "Je älter ich werde, desto glücklicher bin darüber, dass nichts Schlimmeres passiert ist", wird Rapp zitiert. Er könne sich nicht vorstellen, dass jemand aus seinem Bekanntenkreis so etwas einem 14-jährigen Jungen antun könnte.

Spacey reagierte bestürzt. "Ich respektiere und bewundere Anthony Rapp als Schauspieler sehr", twitterte er. "Ich bin mehr als erschrocken über seine Geschichte. Ich kann mich wirklich nicht an diese Begegnung erinnern", so Spacey. "Aber wenn ich mich damals so verhalten habe, wie er es beschreibt, schulde ich ihm eine aufrichtigste Entschuldigung für das, was völlig unangebrachtes Verhalten eines Betrunkenen gewesen wäre." Es tue ihm leid wegen der Gefühle, die Rapp all die Jahre mit sich herumgetragen habe. Die Geschichte des Schauspielers nehme er daher zum Anlass, nun öffentlich über seine Sexualität zu sprechen.

Rapp sagte, auch der Skandal um den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein habe ihn ermutigt, nun mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Eine "Schweigeverschwörung" habe die "Harvey-Situation" möglich gemacht. Zahlreiche Schauspielerinnen werfen Weinstein vor, er habe sie sexuell bedrängt oder gar vergewaltigt. Der heute 46-jährige Rapp ist zurzeit in der US-Fernsehserie "Star Trek: Discovery" zu sehen und spielte beispielsweise in der Verfilmung des Musicals "Rent" eine Hauptrolle.

Quelle: n-tv.de