"Ich war Drogendealerin!": Krasse Beichte von Jada Pinkett Smith

Heute ist sie ganz oben angekommen, doch Jada Pinkett Smith hat eine dunkle Vergangenheit. Bevor sie in Hollywood groß rauskam, hat sie Drogen verkauft.

Sie ist schön, erfolgreich und weltberühmt, doch das Schicksal meinte es nicht immer so gut mit Jada Pinkett Smith. Die Schauspielerin hatte es in jüngeren Jahren sehr schwer. Im US-Radio gestand die 45-Jährige nun erstmals öffentlich, dass sie früher mit Drogen dealte.

In der Radio-Talkshow "Sway In The Morning" fragte der Moderator die Schauspielerin nach ihrem Verhältnis zum 1996 verstorbenen Rapper Tupac Shakur, mit dem Smith sehr eng befreundet war. Daraufhin erklärte sie, dass sie noch nie die gesamte Geschichte hinter dieser Freundschaft erzählt habe.

"Als ich Pac das erste Mal kennengelernt habe, war ich eine Drogendealerin", gestand Smith. Während sie es langsam schaffte aus diesem Sumpf auszubrechen, rutschte Tupac laut Smith immer weiter ab.

Weitere Enthüllungen geplant

Ihre Beziehung mit dem Rapper war aber nie romantischer Natur - auch wenn es immer wieder entsprechende Gerüchte gegeben hatte. Die Freundschaft zwischen den beiden basierte demnach vielmehr auf einem Überlebensgedanken. Sie hätten sich den Rücken freigehalten, wenn es dem anderen schlecht ging und einfach gegenseitig auf sich aufgepasst.

Die Geschichte der beiden bestehe aus vielen Einzelteilen, die aus gutem Grunde nie offengelegt worden seien. Das könnte sich allerdings bald ändern, denn wie Smith auch erklärte, wolle sie ein Buch darüber veröffentlichen. Fans können also hoffen, dass vielleicht schon bald weitere Details ans Tageslicht kommen.

Heute führt Pinkett Smith kein so wildes Leben mehr. Sie ist seit 1997 mit Hollywoodstar Will Smith verheiratet. Mit dem 48-Jährigen hat sie zwei Kinder, den 19-jährigen Jaden und die 16-jährige Willow.

Quelle: n-tv.de