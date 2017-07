Unterhaltung

Vater des Zombiefilms: Kult-Regisseur George A. Romero ist tot

Ohne ihn hätte es die "The Walking Dead"-Serie, "28 Days Later" und andere Zombie-Filme in ihrer Form wohl nie gegeben: George A. Romero. Nun ist der legendäre Filmemacher gestorben.

Der US-amerikanische Gruselmeister George A. Romero, der im Jahr 1968 mit seinem Regiedebüt "Die Nacht der lebenden Toten" ("Night of the Living Dead") die Kinogänger schockte, ist tot. Der Regisseur und Drehbuchautor starb im Alter von 77 Jahren "friedlich" im Schlaf, wie sein Manager Chris Roe mitteilte. Romero litt der Mitteilung zufolge an Lungenkrebs.

Der US-Amerikaner gilt als Vater der Zombiefilme und des modernen Horrorfilms. Er drehte ein Dutzend Gruselstreifen, darunter "Crazies", "Zombie" und "Land of the Dead". 2009 stellte der Altmeister beim Filmfest in Venedig mit "Survival of the Dead" sein letztes Regiewerk vor.

Seiner Familie zufolge hörte er in seinen letzten Minuten die Filmmusik von "The Quiet Man", einem seiner Lieblingsfilme. Seine Frau Suzanne und seine Tochter Tina seien bei ihm gewesen.

Quelle: n-tv.de