Unterhaltung

Danni sagt "Ja!": "Malle-Jens" ist verlobt

Auf einem Stadtfest 2015 hat es gefunkt, nun wird Danni endlich Frau Büchner. Zumindest macht ihr TV-Auswanderer Jens Büchner einen Antrag – selbstverständlich vor laufender Kamera. Und für die Frage aller Fragen wählt "Malle-Jens" einen ganz besonderen Tag.

2015 haben sie sich bei einem Stadtfest in Delmenhorst kennengelernt, nun hat Jens-Büchner, bekannt aus der TV-Sendung "Goodbye Deutschland", seiner Danni einen Heiratsantrag gemacht. Auf der Facebook-Seite der Vox-Sendung wurde die Nachricht bekannt gegeben.

Für seinen Antrag suchte sich der Ex-Dschungelkämpfer einen besonderen Zeitpunkt aus. An Danielas Geburtstag sind zunächst ihre Zwillinge Jenna und Diego getauft worden, bevor Jens die Frage aller Fragen stellte. Natürlich vor laufender Kamera. Und Daniela hat tatsächlich "Ja"! gesagt.

Auf seiner eigenen Facebook-Seite postete "Malle-Jens" ein Foto von sich und seiner zukünftigen Frau. Daniela zeigt dabei stolz ihren Verlobungsring in die Kamera. Das Paar kann sich vor Glückwünschen wohl kaum retten. In einem weiteren Facebook-Post schreibt "Malle-Jens" jedenfalls: "Und bitte bitte nicht sauer sein wenn wir hier auf FB nicht antworten können.... Es ist der Wahnsinn was hier abgeht...."

Quelle: n-tv.de