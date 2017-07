Unterhaltung

Schwanger ist "alles scheiße": Melanie Müllers schwerste Prüfung

Problem Nummer eins: Man kann keinen Alkohol trinken. Doch auch sonst kann Melanie Müller ihrer Schwangerschaft nur wenig Positives abgewinnen. Zum Glück ist die ehemalige Dschungelkönigin ja schon im siebten Monat - und hat die Leidenszeit bald hinter sich.

Was hat Melanie Müller im Dschungelcamp nicht alles über sich ergehen lassen?! Sie meisterte Prüfungen mit so verheißungsvollen Namen wie "Wackelkandidaten", "Der Preis ist Reis" oder "Der Weinkeller des Grauens". Sie verspachtelte Schafshirne, Mehlwürmer und Truthahn-Hoden. Ja, sie hielt es sogar zwei Wochen mit Schusselliese Larissa Marolt im Camp aus. Doch all das scheint nichts gegen die Prüfung gewesen zu sein, die Müller derzeit mit ihrer Schwangerschaft zu überstehen hat.

Im Interview mit RTL schüttet die 29-Jährige nun ihr Herz aus. "Schwangerschaft ist total schön - am Arsch", lamentiert Müller ironisch. "Es ist warm, man lässt irgendwie bei komischen Stellungen Wasser, man kriegt Krampfadern und auch so ist alles scheiße", beklagt sie sich weiter. Und: "Man schwitzt unter der Brust und das sieht nicht geil aus." Sie könne nicht gerade unterschreiben, dass es die allerschönste Zeit in ihrem Leben sei.

"Was mache ich eigentlich hier?"

Vor allem scheint die ehemalige Porno-Darstellerin und "Bachelor"-Kandidatin der Alkoholverzicht zu nerven. Wenn sie im Rahmen ihrer Auftritte am Ballermann auf Mallorca sei, habe sie am Nachmittag nun mal Lust auf eine Rum-Cola. "Man darf kein Bierchen trinken. Logisch, ich meine, wenn ich nachts um halb drei einen Auftritt habe, habe ich vorher mein Bier und meinen Kümmerling getrunken. Klar, ich meine, man singt vor 5000 angesoffenen Leuten, steht da oben nüchtern und denkt sich: 'Mein Gott, was mache ich eigentlich hier um die Uhrzeit?'", so Müller. Nach der Geburt werde sie mit ihrem Baby im Arm einen Cocktail trinken, ist sich die Sächsin sicher.

Müller ist im siebten Monat schwanger. Trotzdem absolviert sie nach eigener Aussage weiterhin noch zwei bis drei Auftritte pro Woche am Ballermann. Zudem betreibt sie seit Kurzem eine Bratwurstbude auf Mallorca. Vater des Kindes ist Müllers langjähriger Manager Mike Blümer, mit dem sie seit November 2014 verheiratet ist. Schon jetzt ist bekannt: Die ehemalige Dschungelkönigin bekommt ein Mädchen.

Quelle: n-tv.de