Dem dämonenhaften Schönen erlegen: Pretzell und Petry haben geheiratet

Vor etwas mehr als einem Jahr machen die beiden AfD-Politiker Petry und Pretzell ihre Beziehung öffentlich. Nun haben sich beide das Ja-Wort gegeben. Zudem erwartet die Familie Nachwuchs. Es ist für beide das jeweils fünfte Kind - und das erste gemeinsame.

Die beiden AfD-Spitzenpolitiker Frauke Petry und Marcus Pretzell haben geheiratet. Auf Facebook gaben die beiden ihre Vermählung bekannt. "Für einen Moment halten wir heute in Liebe inne und feiern im engsten Kreis unsere Hochzeit", heißt es. Petry ist Bundesvorsitzende der Rechtskonservativen. Pretzell sitzt für die Partei im Europaparlament und führt zudem die Landesverband NRW. Sie gaben sich in Leipzig das Ja-Wort.

"Wir feiern mit unseren insgesamt 8 Kindern eine neue und besondere Familie, auf die wir sehr stolz sind", heißt es weiter. Zugleich teilte Petry mit, erneut Mutter zu werden. "In der ersten Jahreshälfte des kommenden Jahres wird sich diese Familie noch um ein weiteres Mitglied vergrößern. Wir sind dafür unendlich dankbar." Für die 41-Jährige Dresdnerin ist es die zweite Ehe. Aus der Verbindung mit Sven Petry stammen vier Kinder. Sie hatten Anfang 2015 ihre Trennung bekanntgegeben. Auch Pretzell hat aus erster Ehe bereits vier Kinder.

In einem Interview im März hatten beide über ihre Beziehung gesprochen. So hätten sich beide anfangs nicht ausstehen können, sagte Petry. "Ich fand Frauke immer attraktiver. Sie hat so etwas dämonenhaft Schönes", hatte dagegen Pretzell erklärt.

Quelle: n-tv.de