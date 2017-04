Unterhaltung

"Bergdoktor"-Schauspielerin: Renate Schroeter ist tot

Die deutsche TV-Landschaft verliert ein vertrautes Gesicht: Die Schauspielerin Renate Schroeter erliegt im Alter von 77 Jahren einer "kurzen, schweren Krankheit", wie es aus ihrem Umfeld heißt. "Sie wird uns fehlen."

Schauspielerin Renate Schroeter ("Notruf Hafenkante", "Freunde fürs Leben", "Der Landarzt") ist tot. Sie starb am Montag nach "kurzer, schwerer Krankheit", wie ihre Agentur mitteilte. Schroeter wurde 77 Jahre alt. Die gebürtige Berlinerin starb an ihrem Wohnort in Freiburg im Breisgau, wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf das Management der Darstellerin berichtete. "Sie wird uns fehlen - sie fehlt", hieß es aus ihrem Umfeld.

Schroeter zählte zur etablierten Riege der beliebtesten deutschen TV-Darstellern. Zuletzt war sie zum Beispiel unter anderem in Serien wie "Notruf Hafenkante" und "Der Bergdoktor" zu sehen. Auch im "Tatort" glänzte sie immer wieder mit Auftritten. Daneben übernahm sie im Lauf ihrer langen Karriere auch Rollen auf den großen Theaterbühnen - unter anderem am Schauspielhaus Zürich und dem Berliner Schillertheater - sowie in einzelnen Kinoproduktionen wie etwa "Teddy Bär" von 1983 oder "La Dentellière" von 1976.

Liebhaber der deutschen Filmgeschichte werden sich bei der Erwähnung ihres Namens an ihre Beteiligung im Tatort-Fall "Taxi nach Leipzig" von 1970 erinnern. Bei der Erstaustrahlung brachte der Fernsehfilm dem Ersten damals eine sensationelle Einschaltquote ein.

Renate Schroeter, Jahrgang 1939, blieb ein Garant für Quotenerfolge. Wie die "Bild" hervorhebt, sahen 1978 zum Beispiel 26,6 Millionen Zuschauer wie sie in ihrer Rolle als Julia Pfandler von Filmehemann Curd Jürgens in einer erschreckend authentisch dargestellten Szene erwürgt wurde.

Quelle: n-tv.de