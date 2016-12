Unterhaltung

"Sie braucht absolute Ruhe": Sissy Böhm aus dem Koma erwacht

Aufatmen in Österreich: Sissy Böhm, die älteste Tochter von Filmstar Karlheinz Böhm, erholt sich offenbar von dem brutalen Überfall. Kurz vor Weihnachten hatte ein Mann versucht, die Autorin in Innsbruck, zu entführen.

Und dann doch mal wieder eine gute Nachricht: "Frau Böhm ist Mittwoch in der Uni-Klinik Innsbruck aus dem Koma erwacht. Sie braucht aber absolute Ruhe. Der Schock sitzt tief", sagte ihr Anwalt, Hermann Holzmann, "Bild.de". Nur ihr Sohn dürfe sie im Moment besuchen. Böhm wird wohl noch ein bis zwei Monate in der Klinik bleiben müssen, wie es weiter heißt. "Aber die Ärzte sind zuversichtlich, dass sie vollständig geheilt wird und keine gesundheitlichen Schäden bleiben", so Holzmann.

Wegen der schweren Verletzungen, die Böhm sich bei der Entführung zuzog, mussten die Ärzte sie in ein künstliches Koma versetzen. Ihr Anwalt: "Als die 61-Jährige erwachte, konnte ihr Sohn Florian kurz mit ihr sprechen. Sie sagte zu ihm: 'Ich hatte Todesangst. Ich bin froh, mit dem Leben davongekommen zu sein. Ich hatte bereits damit abgeschlossen.'"

Mehr zum Thema 25.12.16 Sohn Florian ist fassungslos Sissy Böhm liegt nach Überfall im Koma

Kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, hatte ein Mann versucht, die Autorin in Innsbruck, Österreich, zu entführen. Der mutmaßliche Täter überwältigte sie in einer Tiefgarage und zerrte sie in ein Auto. Kurz darauf baute er einen Verkehrsunfall und konnte verhaftet werden. Der 25-jährige Mann sitzt in Untersuchungshaft und schweigt. Die Tat sei so brutal gewesen, dass die Polizei wegen versuchten Mordes ermittelt, so Böhms Anwalt.

Quelle: n-tv.de