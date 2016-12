Unterhaltung

Nach schwerem Herzanfall: "Star-Wars"-Heldin Carrie Fisher ist tot

Es schien, als wäre Carrie Fisher dem Tod kurz vor Weihnachten noch einmal von der Schippe gesprungen: Sie überlebt einen schweren Herzinfarkt und kommt auf die Intensivstation. Wenige Tage später hat "Prinzessin Leia" ihren letzten Kampf verloren.

US-Schauspielerin Carrie Fisher ist einem Medienbericht zufolge tot. Die 60-Jährige sei in einem Krankenhaus in Los Angeles gestorben, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf eine Erklärung eines Familiensprechers. "Mit tiefer Trauer bestätigt Billie Lourd, dass ihre geliebte Mutter Carrie Fisher um 8.55 Uhr heute früh eingeschlafen ist", teilte er mit.

Fisher hatte am Freitag vor Heiligabend auf dem Flug von London nach Los Angeles kurz vor der Landung einen schweren Herzinfarkt erlitten. Nach Angaben von United Airlines war die Schauspielerin nicht ansprechbar, als die Maschine landete. Zuletzt hatte es noch geheißen, ihr Zustand habe sich stabilisiert.

Bekannt wurde Fisher als 19-Jährige durch ihre Rolle als Prinzessin Leia aus der "Star Wars"-Serie. 2015 kehrte sie in "Star Wars: Das Erwachen der Macht" in ihrer ikonischen Rolle auf die Leinwand zurück. Die Tochter der Hollywood-Schauspielerin Debbie Reynolds und des Sängers Eddie Fisher spielte auch in Filmen wie "Blues Brothers", "Harry und Sally" und "Lieblingsfeinde - Eine Seifenoper" mit. Sie veröffentlichte acht Bücher, darunter erst kürzlich ihre Autobiografie "The Princess Diarist".

Quelle: n-tv.de