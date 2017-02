Unterhaltung

Schwarzwald-Krimi abgesagt: "Tatort" startet ohne Harald Schmidt

Kurz vor Beginn der Dreharbeiten platzt ein geplanter Coup für das neue "Tatort"-Format. Harald Schmidt sagt seine Rolle, die für viel Aufsehen gesorgt hatte, kurzfristig ab. Ersatz wird es keinen geben.

TV-Entertainer Harald Schmidt hat seine Rolle im neuen Schwarzwald-"Tatort" überraschend abgesagt. Für seine Entscheidung habe Schmidt persönliche Gründe angeführt, teilte der Südwestrundfunk (SWR) in Baden-Baden mit. Davon habe man erst am Wochenende erfahren, sagte ein SWR-Sprecher. "Wir sind äußerst betroffen und bedauern das sehr, respektieren aber Harald Schmidts Entscheidung", sagte SWR-Filmchefin Martina Zöllner laut Mitteilung. Die Dreharbeiten würden aber wie geplant am 7. März beginnen.

Schmidt war die Rolle von Kriminaloberrat Gernot Schöllhammer zugedacht gewesen - sie wird nun gestrichen. Ob eine ähnliche Vorgesetzten-Rolle nun noch eingefügt wird, sei abzuwarten, sagte der SWR-Sprecher. Schmidt hatte den Chef der beiden neuen "Tatort"-Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg spielen sollen.

Die ARD ersetzt mit dem Schwarzwald-"Tatort" den Bodensee-"Tatort" in Konstanz, der 2016 ausgelaufen war. Um die Nachfolge hatten sich mehrere Städte bemüht, darunter Karlsruhe und Ulm sowie Heidelberg und Mannheim. Die Stadt Freiburg und der Schwarzwald hatten schließlich das Rennen gemacht. Die Verpflichtung von Schmidt hatte ein erhebliches Medienecho ausgelöst. Das Drehbuch werde nach der Absage Schmidts nun bis zum Beginn der Dreharbeiten angepasst, sagte eine SWR-Sprecherin. An der Drehzeit von fünf Wochen werde sich nichts ändern.

Gespielt werden die neuen SWR-Ermittler von Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner. Robert Thalheim wird die erste Episode inszenieren, das Drehbuch dazu stammt von Bernd Lange. Im Zentrum des ersten Falles soll der Mord an einer Elfjährigen stehen. Wo genau im Hochschwarzwald gedreht wird, steht noch nicht fest.

Quelle: n-tv.de