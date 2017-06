Unterhaltung

"Seine Hand an meiner Vagina": Zentrale Zeugin belastet Bill Cosby schwer

Der Prozess gegen Bill Cosby erreicht seinen vorläufigen Höhepunkt. Klägerin Andrea Constand tritt in den Zeugenstand. Detailliert schildert sie die Nacht, in der der Star sie missbraucht haben soll.

Zum Prozessauftakt zeigte sich der 79-jährige Bill Cosby noch gut gelaunt. Doch das Lachen dürfte ihm spätestens dann vergangen sein, als Klägerin Andrea Constand am Dienstag vor Gericht ihre äußerst detaillierte Aussage wegen sexuellen Missbrauchs gegen den einst so beliebten Komiker machte. Constand gab laut der "New York Post" im Zeugenstand einen verstörenden Einblick in die Ereignisse jener Nacht vor 13 Jahren, in der sie angeblich unter Drogen gesetzt und missbraucht worden war.

Mit zittriger Stimme erzählte die 44-jährige Constand, wie ihr Cosby damals drei blaue Pillen zum "relaxen" gab, nachdem sie in seinem Haus in Elkins Park, außerhalb von Philadelphia ankamen. Beide hätten damals im Jahr 2004 über die Chancen für einen möglichen Karriere-Wechsel der Temple-University-Mitarbeiterin sprechen wollen.

"Schluck sie runter"

Sie habe Cosby dann gefragt, ob die Pillen natürlich oder pflanzlich seien? Er habe genickt und gesagt: "Schluck sie runter, sie helfen dir, zu entspannen." Daraufhin habe Constand gefragt: "Alle drei?" Cosby habe wieder genickt und ihr dann Wein angeboten. Constand erinnerte sich, wie er sagte: "Probier' einfach, das ist eine alte Flasche." Das sei der Moment gewesen, als die Wirkung der Pillen eingesetzt habe.

"Nach ein paar Minuten Gespräch begann ich, undeutlich zu reden", sagte die Zeugin. "Ich sagte Mr. Cosby auch, dass ich Probleme habe, ihn zu sehen", so Constand. "Mein Mund war sehr flaumig. Ich konnte nicht sprechen, ohne dass sich weißer Schaum um meinen Mund bildete. Ich sagte zu ihm, 'Ich sehe sie doppelt, ich spreche undeutlich'". Cosby hätte aber darauf beharrt, dass sie sich entspannt und auf eine Couch legt.

Constand sagte aus, sie könne sich an den Moment, als sie bewusstlos wurde, nicht mehr erinnern. "Ich wurde wach gerüttelt und ich fühlte Mr. Cosbys Hände, die meine Brüste unter meinem Shirt begrapschten", sagte sie - laut "New York Post" sichtlich aufgewühlt - im Zeugenstand. Und weiter schilderte sie: "Ich fühlte seine Hand in meiner Vagina, wie sie rein und raus bewegt wurde. Und ich spürte, wie er meine Hand nahm, sie auf seinen Penis legte und vor und zurück bewegte."

"Ich dachte, du hattest einen Orgasmus"

Der Staatsanwalt habe nach dieser Aussage wissen wollen, ob sie versucht hätte, Cosby zu stoppen. Das habe sie gewollt, sei dazu aber nicht in der Lage gewesen, gab Constand an. Und dann erklärte sie, dass sie kurze Zeit nach dem Vorfall, Cosby vor seinem Haus habe zur Rede stellen wollen. Aber er sei ihr ausgewichen und habe ihr nur Fragen gestellt. "Er schaute mich an und sagte: 'Ich dachte, du hattest einen Orgasmus, war es nicht so?'", erinnert sich Constand. Sie habe ihm geantwortet, dass sie keinen Orgasmus hatte und nun wissen wolle, was er ihr in jener Nacht gegeben hatte. Nachdem Cosby aber nicht auf ihre Frage einging, sei sie gegangen.

Laut "New York Post" wirkte Cosby die erste Stunde von Constands Zeugenaussage zeitweise abwesend. Auf dem Stuhl zusammengesackt und mit einem Ellbogen auf dem Tisch, habe Cosby einfach ins Leere gestarrt. Der ehemalige Star der "Bill Cosby Show" sagt, dass der sexuelle Kontakt mit Constand einvernehmlich gewesen sei. Ein Urteil in dem Prozess wird in zwei Wochen erwartet.

Quelle: n-tv.de