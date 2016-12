Unterhaltung

Eine Klamotte zu Weihnachten : "Vier gegen die Bank"

Von Sabine Oelmann

Eine deutsche Komödie von Wolfgang Petersen, dem Hollywood-Spezialisten für bombastische Stoffe wie "Troja" oder "Poseidon"? Dann auch noch mit Til Schweiger? Kann das gut gehen? Es kann. Weihnachten lohnt sich der Gang ins Kino.

Okay, erwarten Sie nicht zu viel! Es ist eine Komödie, nichts Tiefsinniges. Sie ist abseh- und durchschaubar. Na und! Es ist Weihnachten. 2016 war ein hartes Jahr, meist jedenfalls. Wir wollen abschalten und runterkommen. Also, Popcorn gekauft und ab ins Kino, es gibt was zu lachen! Ja, obwohl Til Schweiger mitspielt. Nein, Elyas M'Barek ist leider nicht dabei, dafür aber noch Matthias Schweighöfer, Jan Josef Liefers und Michael "Bully" Herbig. Außerdem zum Anschauen Alexandra Maria Lara und Claudia Michelsen.

Regisseur Wolfgang Petersen allerdings fand jetzt, nachdem wir wirklich lange nichts von ihm gehört haben, deutliche Worte. Der 75-Jährige, der nach 30 Jahren Abstinenz nun mit der Krimikomödie "Vier gegen die Bank erstmals wieder einen deutschen Film gedreht hat, verfilmte 1976 den Stoff bereits für einen gleichnamigen TV-Film.

In Hollywood liegt sein letzter Film "Poseidon" bereits zehn Jahre zurück. Eine Unterbrechung, die nicht ganz freiwillig war, wie Petersen nun in einem Interview mit der "Welt am Sonntag" zugab: "Die Pause war nicht allein meine Entscheidung." Hollywood stecke in der Krise und die Studios seien nach der Weltwirtschaftskrise 2008 wie gelähmt.

Filme, wie sie Petersen in den 1980er- und 1990er-Jahren gedreht habe, würden heute nicht mehr gewagt. "Ein Tausend-Komparsen-Spektakel wie "Troja" war schon 2004 ein Risiko. Heute setzt und hofft man auf andere Stoffe." Die letzten Jahre seien für ihn persönlich nicht leicht gewesen: "Keinen Film zu machen, das nagt natürlich auch an einem." Der Grund, nun einen deutschen Film zu drehen, sei allerdings nicht der Mangel an Arbeit in Hollywood: "Ich wollte immer mal eine Komödie machen."

Das würde aber nur in der eigenen Sprache Sinn ergeben. Er sei sich lange nicht sicher gewesen, ob ihm eine Komödie gelinge, weil es eine enorme Sprachkenntnis erfordere. "Die Dialoge müssen sitzen, Sie können sich nicht ausruhen auf der Handlung." Hinzukomme, dass die Deutschen Grübler seien, die schnelle Pointen fordern würden: "Oder man kassiert eisiges Schweigen." Dass dem diesmal nicht so sein wird, dafür dürften im Remake die Komödien-Experten vor der Kamera sorgen: Matthias Schweighöfer, Til Schweiger, Michael Herbig und Jan Josef Liefers. Wie gesagt - nicht zu kritisch sein. Einfach mal gehen lassen - das machen die Typen im Film genauso.

"Vier gegen die Bank" läuft ab dem 25.Dezember in den deutschen Kinos.

Quelle: n-tv.de