Blitz-Marathon 2017: Hier wird heute geblitzt

Man kann fast schon von einer Tradition sprechen - seit fünf Jahren wird hierzulande am Tag X nahezu flächendeckend Jagd auf Temposünder gemacht. Dieser Tag ist heute. Wir sagen Ihnen, wo und wann geblitzt wird.

Rasen tötet. Immer noch. Von den 3280 Verkehrstoten des vergangenen Jahres, war der Großteil wegen "nicht angepasster Geschwindigkeit" zu beklagen. Zum fünften Mal in Folge nimmt deshalb die Polizei in weiten Teilen Deutschlands Temposünder aufs Korn. Und trotz Vorwarnung haben die Beamten im letzten Jahr rund 72.000 Raser erwischt. Kontrolliert wurden etwa zwei Millionen Fahrzeuge. Und auch in diesem Jahr ist die Polizei aktiv, um Auto- und Motorradfahrer für die Gefahren des Rasens zu sensibilisieren. Ganze 24 Stunden lang findet am Mittwoch, 19.04., von 6 Uhr bis Donnerstag 6 Uhr, der nächste Blitzmarathon statt.

Allerdings sind wie bereits im Vorjahr nicht alle Bundesländer mit von der Partie. Bei der diesjährigen Aktion mit dem Namen "Speedmarathon" beteiligen sich lediglich sieben von 16 Bundesländern. So sagten bereits im Vorfeld Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt sowie Schleswig-Holstein eine Teilnahme ab. Meist wegen Personalnot. Allerdings soll es in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein zu verstärkten Kontrollen in der gesamten Woche kommen.

In den verbleibenden Bundesländern werden dagegen tausende Beamte zum Stichtag im Einsatz sein - allein in Bayern angeblich 1900. Doch egal wo, die Polizei wird sich nach Auskunft der Innenminister gezielt auf Streckenabschnitte konzentrieren, an denen es in der Vergangenheit zu schweren Verkehrsunfällen gekommen ist. Genauso wie auf Tempo- 30-Zonen vor Schulen und Kindergärten.

Während Kritiker in der konstatierten Aktion vor allem Abzocke sehen, erhofft sich die Polizei in Zukunft ein verändertes und den Geschwindigkeitsbegrenzungen angepasstes Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer.

So oder so: hier stehen die Blitzer.

