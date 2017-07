Sport

Nächster Getriebewechsel: Auch Bottas wird um fünf Plätze strafversetzt

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas wird wegen eines unerlaubten Getriebewechsels in der Startaufstellung zum Großen Preis von England am Sonntag (14 Uhr bei RTL und im n-tv.de-Liveticker) um fünf Plätze strafversetzt. Dies teilte sein Team via Twitter mit.

Beim vergangenen Rennen in Österreich war auch an Lewis Hamiltons Mercedes das Getriebe gewechselt worden - der Brite hatte daraufhin eine Fünf-Plätze-Strafe erhalten und im Rennen nur Rang vier geholt.

Bottas, der in Silverstone in der ersten Trainingseinheit vorne gelegen hatte, geht damit mit einem großen Handicap in das Qualifying am Samstag. Auch der WM-Führende Sebastian Vettel war "nicht zufrieden", wie er betonte: "Das war ein durchwachsener Tag und wir müssen uns noch ein bisschen steigern."

Bottas, Sieger des Formel-1-Rennens in Spielberg, liegt derzeit als Dritter nur 35 Punkte hinter Vettel (171 Punkte) im Ferrari und 15 hinter Hamilton.

Quelle: n-tv.de