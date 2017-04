Sport

Explosionen am Dortmund-Teambus: BVB-Profi bei Anschlag verletzt - CL-Spiel abgesagt

Das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Borussia Dortmund und AS Monaco ist wegen eines Anschlags abgesagt und auf Mittwoch verlegt worden. Bei der Abfahrt des BVB-Busses ins Stadion gibt es zuvor drei Explosionen, dabei wird BVB-Profi Marc Bartra verletzt. Die Hintergründe sind völlig unklar.

Nach drei Explosionen am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist das für 20.45 Uhr angesetzte Champions-League-Spiel gegen AS Monaco abgesagt worden. BVB-Profi Marc Bartra wurde bei dem Vorfall verletzt. Hinweise auf einen Terroranschlag hatten die Sicherheitsbehörden zunächst nicht. Die Polizei geht aber von einem gezielten Angriff auf das Fußballteam des Bundesligisten mit "ernst zu nehmenden Sprengsätzen" aus. Das sagte der Polizeipräsident Dortmunds, Gregor Lange, am späten Abend auf einer Pressekonferenz.

Kurz nach der Abfahrt des Dortmunder Mannschaftsbusses vom Hotel zum Stadion gegen 19.15 Uhr hatte es zuvor mehrere Explosionen gegeben. Der BVB-Bus wurde nach Vereinsangaben an zwei Stellen beschädigt, mehrere Scheiben gingen zu Bruch. "Wir waren natürlich geschockt. Die Mannschaft war geschockt", sagte BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sichtlich betroffen nach der Spielabsage auf dem Rasen des Stadions.

Er sagte, dass der Dortmunder Abwehrspieler Marc Bartra bei der Explosion an der Hand verletzt wurde. Der Spanier musste notärztlich versorgt werden und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der FC Barcelona zeigte via Twitter umgehend Anteilnahme für seinen Ex-Profi: "Unsere ganze Unterstützung für @MarcBartra, @BVB und alle seine Fans."

Polizei tappt im Dunkeln

Der Sprengstoff war vor dem Bus auf der Straße deponiert worden und explodierte, als der Bus das Hotelgelände verließ. Bislang seien die Hintergründe der Explosionen noch völlig unklar. "Wir müssen schauen, wohin die Ermittlungen gehen", sagte ein Polizeisprecher. Bislang gebe es weder Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund noch auf eine Tat etwa von rivalisierenden Fans.

Auch zur Art der Sprengsätze gibt es noch keine Erkenntnisse, sie waren aber durchaus gefährlich. "Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem Angriff mit ernstzunehmenden Sprengsätzen aus", teilten die Ermittler mit. "Die Sprengsätze könnten in einer Hecke in der Nähe eines Parkplatzes versteckt gewesen sein."

Die Polizei prüfe, ob es sich um einen gezielten Anschlag handelt. Mit einer Drohne wurde die nähere Umgebung auf weitere Sprengsätze abgesucht. Der Ort der Explosionen in Dortmund Höchsten wurde weiträumig abgesperrt. Am späten Abend teilte ein Polizist am Einsatzort mit, dass ein weiterer verdächtiger Gegenstand entdeckt worden sei. Was genau gefunden wurde und ob der Fund mit den Explosionen in Verbindung steht, blieb offen.

"Mannschaft in Schockstarre"

Die Dortmunder Mannschaft wurde unmittelbar nach dem Vorfall in Sicherheit gebracht und befindet sich inzwischen wieder im Teamhotel. "Die ganze Mannschaft ist in einer gewissen Schockstarre. Wir müssen versuchen, das in irgendeiner Weise zu kanalisieren. Das wird nicht einfach, wir müssen morgen spielen. Solche Bilder bekommst du nicht aus dem Kopf raus", beschrieb BVB-Boss Watzke den emotionalen Zustand der Spieler: "Ich hoffe das es uns in irgendeiner Weise morgen gelingt, einigermaßen wettbewerbsfähig wieder auf dem Feld zu stehen."

Der Abzug der Fans aus dem Stadion gestaltete sich nach der Spielabsage problemlos. "Das lief völlig friedlich und gesittet", sagte ein Polizeisprecher. Gut eine halbe Stunde nach der Entscheidung zur Spielabsage sei das Stadion weitgehend leer gewesen.

Die Spieler des AS Monaco trainierten nach der Spielabsage am Abend im Dortmunder Stadion. Die Spieler sollten sich bewegen, lautete die Begründung des französischen Tabellenführers. Mehrere Bundesligavereine drückten derweil ihre Solidarität mit dem BVB und dem verletzten Bartra aus. Revierrivale FC Schalke twitterte: "In solchen Momenten hält man im Revier fest zusammen. #S04 wünscht @MarcBartra gute Besserung, allen Fans eine sichere Heimreise."

Quelle: n-tv.de