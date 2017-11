Sport

Lewandowski macht's doppelt: Bayern feiern Heynckes' 500. Liga-Sieg

Dem FC Bayern gelingt gegen den FC Augsburg der achte Erfolg im achten Spiel unter Wieder-Trainer Jupp Heynckes. Für den 72-Jährigen bedeutet dies zugleich ein Jubiläum: Es ist der 500. Sieg seiner Bundesliga-Karriere - absoluter Rekord.

Der FC Bayern München ist unter Jubilar Jupp Heynckes einfach nicht aufzuhalten. Nach einem zähen Start bescherte der deutsche Fußball-Rekordmeister dem Trainerrückkehrer beim 3:0 (2:0) gegen den FC Augsburg den 500. Sieg seiner Bundesliga-Karriere. Die Münchner gewannen damit auch das achte Pflichtspiel unter dem 72-Jährigen, dessen Marke als Spieler und Coach unerreicht ist. Gleichzeitig stimmten sie sich erfolgreich auf das Champions-League-Duell beim RSC Anderlecht ein.

Dank der Patzer von Dortmund und Leipzig bauten die Münchner ihre Tabellenführung nach der Länderspielpause sogar auf sechs Zähler aus. Arturo Vidal (31. Minute) erzielte vor 75.000 Zuschauern die Führung. Robert Lewandowski schraubte mit einem Doppelpack (38./49.) sein Torkonto gegen seinen Lieblingsgegner auf 18 Treffer in 13 Spielen. Gegen keine andere Mannschaft traf der Pole öfter.

Bernat fehlte im ersten Saison-Pflichtspiel die Präzision

Die Bayern taten sich in der ersten halben Stunde richtig schwer. Augsburgs Trainer Manuel Baum hatte schon angekündigt, das Münchner Starensemble mit Pressing gehörig stören zu wollen. Und das gelang auch. Der FC Bayern erhielt im Spielaufbau nur wenig Raum, die Augsburger zogen sich im eigenen Drittel dicht zusammen. Nur Alfred Finnbogason agierte bei gegnerischem Ballbesitz ganz leicht vorgezogen. Sonst liefen die Münchner auf die variable Abwehrkette des FCA auf, wo sich Rani Khedira immer wieder tief fallen ließ.

James Rodríguez wurde als Bayern-Spielmacher zwar immer wieder im Zentrum gesucht, zündende Ideen im Vorwärtsgang hatte er jedoch zunächst auch nicht zu bieten. Auf der linken Außenbahn war Juan Bernat in seinem ersten Pflichtspiel der Saison nach einem Syndemosebandriss fleißig, aber ihm fehlte es an Präzision beim Flanken.

Nach einem Foul an Arjen Robben auf der rechten Seite herrschte beim folgenden Freistoß von James Konfusion in der Augsburger Deckung. Ein Kopfball von Lewandowski landete vor den Füßen von Mats Hummels, der Ball trudelte dann zu Vidal, der aus fünf Metern aus der Drehung Torwart Marwin Hitz überwand.

Lewandowski trifft zum 13. Mal in 12 Spielen

Was machte der FCA in der Offensive? Einen Freistoß von Michael Gregoritsch (33.) lenkte Bayern-Keeper Sven Ulreich zur Seite ab, den nachfolgenden Kopfball von Kevin Danso aus zehn Metern hatte der Vertreter des verletzten Manuel Neuer sicher. Sieben Minuten nach der Führung schlug Heynckes' Team erneut zu. Im richtigen Moment attackierten die Münchner Caiuby am Anstoßpunkt, der prompt den Ball verlor. Vidal schickte Lewandowski, dessen Treffer zum 2:0 nur noch Formsache war.

Ohne die angeschlagenen Thomas Müller, Franck Ribéry und Thiago im Kader machten die Bayern nach der Pause weiter, wo sie aufgehört hatten. So besiegelte Dauertorjäger Lewandowski nach einer maßgenauen Flanke von Joshua Kimmich den Sieg. Gegen Vidal (51.) halfen dem FCA dann nur Hitz und die Latte.

Erinnerungen an das 0:6 im April wurden wach, als die Fuggerstädter aus dem Stadion geschossen wurden. Doch so schlimm kam es für die Augsburger schließlich nicht. Die Münchner konnten sich in der verbleibenden Spielzeit entspannt auf die Dienstreise nach Belgien einstimmen.

Quelle: n-tv.de