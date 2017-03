Sport

Abstiegskampf wird dramatisch: Bremen überrennt Leipzig, Köln die Hertha

Unerwartet deutlich fertigt Bremen am 25. Bundesliga-Spieltag die kriselnden Leipziger ab und sorgt für Hochspannung oben und unten. Weil auch Wolfsburg gegen Darmstadt siegt, winkt ein Abstiegsdrama gigantischen Ausmaßes. Köln düpiert Hertha und sorgt für einen Europa-Krimi.

Werder Bremen - RB Leipzig 3:0 (1:0)

Keine Leichtigkeit, kein Esprit, zumindest nicht bei RB Leipzig. Bei Werder Bremen hingegen schon, dass die Krise bei RB am 25. Spieltag mit seinem 3:0 (1:0)-Sieg weiter verschärfte. Für die Leipziger war es bereits die vierte Rückrundenpleite, das Rennen um die Vizemeisterschaft ist bei nur noch drei Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund wieder völlig offen. Dem österreichischen RB-Trainer Ralph Hasenhüttl vermiesten drei Landsmänner die Laune: Bremens Kapitän Zlatko Junuzovic brachte Werder in der 34. Spielminute mit einem fulminanten Außenristschuss aus 18 Metern in Führung. Nach dem Wechsel legte dann Florian Grillitsch das 2:0 (59.) nach und ließ die meisten der 41.384 Zuschauer ausflippen. Mit Florian Kainz (90.) sorgte dann ein weiterer Österreicher für den Schlusspunkt. Werder holte damit den vierten Sieg aus den vergangenen fünf Spielen und verbessert seine Chancen im Kampf um den Klassenerhalt.

1. FC Köln - Hertha BSC 4:2 (3:0)

Angeführt vom einmal mehr überragenden Torjäger Anthony Modeste hat sich der 1. FC Köln im Rennen um das internationale Geschäft eindrucksvoll zurückgemeldet. Der Stürmer erzielte beim 4:2 (3:0) gegen Hertha BSC seine Saisontore 20 bis 22 und sorgte fast im Alleingang für das Ende der Kölner Negativserie mit fünf Spielen ohne Sieg in der Fußball-Bundesliga. Zuletzt hatte der FC Anfang Februar gegen Wolfsburg (1:0) gewonnen - auch dort war Modeste der entscheidende Mann gewesen. Dennoch hatte ihn Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps erneut nicht für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele nominiert. Trotzdem spielte der 28-Jährige mit seinem Dreierpack (35., 37., 63.) groß auf. Sein Treffer zum 3:0 war das 600. Tor in dieser Saison, zudem war Yuya Osako (6.) erfolgreich. Die Hertha, für die Vedad Ibisevic (50., Foulelfmeter) und John Brooks (69.) trafen, enttäuschte dagegen eine Woche nach dem Heimsieg gegen Borussia Dortmund und hat nur noch drei Punkte Vorsprung auf den FC.

FC Augsburg - SC Freiburg 1:1 (1:1)

Der FC Augsburg muss im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga weiter zittern. Das Team von Manuel Baum kam zuhause gegen den SC Freiburg nach einer schwachen Vorstellung nicht über ein mageres 1:1 (1:1) hinaus und versäumte es, sich zum Relegationsplatz etwas Luft zu verschaffen. Freiburg bleibt dagegen in Reichweite zu den Europacup-Plätzen. Die Mannschaft von Christian Streich, der sein 200. Pflichtspiel an der Seitenlinie des SC feierte, ging in der 30. Minute durch einen von Florian Niederlechner verwandelten Foulelfmeter in Führung. FCA-Torwart Marwin Hitz hatte Maximilian Philipp von den Beinen geholt und dabei Glück gehabt, dass ihm Schiedsrichter Sascha Stegemann (Niederkassel) nicht die Rote Karte zeigte. Konstantinos Stafylidis glich in einer spielerisch wenig anspruchsvollen, dafür oft aber hektischen Partie aus (38.). Die heimschwachen Augsburger blieben so im dritten Spiel in Serie sieglos. In den letzten sechs Partien gab es nur einen Sieg bei drei Niederlagen.

1899 Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:0 (0:0)

Tayfun Korkut muss auch nach der dritten Partie als Trainer von Bayer Leverkusen auf den ersten Sieg warten. Drei Tage nach dem Aus im Achtelfinale der Champions League unterlag die Werkself mit 0:1 (0:0) bei ihrem bisherigen Lieblings-Auswärtsgegner 1899 Hoffenheim. Die Kraichgauer, die in acht Versuchen zuvor noch nie zu Hause gegen Leverkusen gewinnen konnten, brachen endlich ihren Bann und bauten ihre Rekord-Heimserie auf 13 Begegnungen ohne Niederlage aus. Sandro Wagner (62.) traf für die TSG, die weiter Kurs auf ihre erste Europacup-Teilnahme hält. Für Leverkusen rückt dagegen das internationale Geschäft nach dem sechsten Pflichtspiel hintereinander ohne Sieg in immer weitere Ferne - näher als die internationalen Ränge sind jetzt die Abstiegsplätze.

VfL Wolfsburg - SV Darmstadt 1:0 (1:0)

Der VfL Wolfsburg setzt unter Neu-Trainer Andries Jonker seinen Weg aus der Krise fort. Beim Heimdebüt des Niederländers gewannen die Wölfe am 25. Spieltag durch einen Kopfballtreffer von Mario Gomez (45.+1) mit 1:0 (1:0) gegen Darmstadt 98. Damit holten sie im Abstiegskampf den zweiten Sieg im dritten Spiel unter Jonker. Für Torsten Frings und Darmstadt wird die Lage damit immer aussichtsloser.

Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 17. Mär. 20:30 Uhr Borussia Dortmund 1:0 (1:0) FC Ingolstadt Spielbericht Sa., 18. Mär. 15:30 Uhr 1. FC Köln 4:2 (3:0) Hertha BSC Spielbericht FC Augsburg 1:1 (1:1) SC Freiburg Spielbericht Werder Bremen 3:0 (1:0) RB Leipzig Spielbericht 1899 Hoffenheim 1:0 (0:0) Bayer Leverkusen Spielbericht VfL Wolfsburg 1:0 (1:0) SV Darmstadt Spielbericht Sa., 18. Mär. 18:30 Uhr Eintracht Frankfurt -:- Hamburger SV So., 19. Mär. 15:30 Uhr FSV Mainz -:- FC Schalke So., 19. Mär. 17:30 Uhr Borussia M'gladbach -:- Bayern München « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 24 18 5 1 60:13 47 59 2. RB Leipzig 25 15 4 6 43:28 15 49 3. Borussia Dortmund 25 13 7 5 54:27 27 46 4. 1899 Hoffenheim 25 11 12 2 46:25 21 45 5. Hertha BSC 25 12 4 9 34:30 4 40 6. 1. FC Köln 25 9 10 6 37:29 8 37 7. Eintracht Frankfurt 24 10 5 9 26:27 -1 35 8. SC Freiburg 25 10 5 10 32:42 -10 35 9. Borussia M'gladbach 24 9 5 10 30:33 -3 32 10. Bayer Leverkusen 25 9 4 12 37:40 -3 31 11. FC Schalke 24 8 6 10 31:27 4 30 12. FSV Mainz 24 8 5 11 33:40 -7 29 13. Werder Bremen 25 8 5 12 34:44 -10 29 14. FC Augsburg 25 7 8 10 24:34 -10 29 15. VfL Wolfsburg 25 8 5 12 23:34 -11 29 16. Hamburger SV 24 7 5 12 24:46 -22 26 17. FC Ingolstadt 25 5 4 16 23:42 -19 19 18. SV Darmstadt 25 4 3 18 17:47 -30 15 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hertha BSC 12 10 1 1 21:6 15 31 2. Bayern München 12 9 3 0 38:5 33 30 3. Borussia Dortmund 12 9 3 0 29:7 22 30 4. 1899 Hoffenheim 13 8 5 0 28:11 17 29 5. RB Leipzig 12 9 1 2 22:11 11 28 6. FC Schalke 13 7 2 4 22:11 11 23 7. 1. FC Köln 12 6 5 1 19:10 9 23 8. SC Freiburg 12 7 1 4 15:17 -2 22 9. Borussia M'gladbach 12 6 3 3 20:11 9 21 10. Eintracht Frankfurt 11 6 3 2 17:11 6 21 11. FSV Mainz 12 5 4 3 22:18 4 19 12. Bayer Leverkusen 13 5 3 5 21:19 2 18 13. Hamburger SV 12 5 3 4 14:20 -6 18 14. Werder Bremen 13 5 1 7 18:18 0 16 15. SV Darmstadt 13 4 3 6 13:20 -7 15 16. VfL Wolfsburg 13 4 2 7 11:17 -6 14 17. FC Augsburg 13 3 5 5 13:20 -7 14 18. FC Ingolstadt 12 2 3 7 12:21 -9 9 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Bayern München 12 9 2 1 22:8 14 29 2. RB Leipzig 13 6 3 4 21:17 4 21 3. Borussia Dortmund 13 4 4 5 25:20 5 16 4. 1899 Hoffenheim 12 3 7 2 18:14 4 16 5. FC Augsburg 12 4 3 5 11:14 -3 15 6. VfL Wolfsburg 12 4 3 5 12:17 -5 15 7. 1. FC Köln 13 3 5 5 18:19 -1 14 8. Eintracht Frankfurt 13 4 2 7 9:16 -7 14 9. Bayer Leverkusen 12 4 1 7 16:21 -5 13 10. SC Freiburg 13 3 4 6 17:25 -8 13 11. Werder Bremen 12 3 4 5 16:26 -10 13 12. Borussia M'gladbach 12 3 2 7 10:22 -12 11 13. FC Ingolstadt 13 3 1 9 11:21 -10 10 14. FSV Mainz 12 3 1 8 11:22 -11 10 15. Hertha BSC 13 2 3 8 13:24 -11 9 16. Hamburger SV 12 2 2 8 10:26 -16 8 17. FC Schalke 11 1 4 6 9:16 -7 7 18. SV Darmstadt 12 0 0 12 4:27 -23 0

Quelle: n-tv.de