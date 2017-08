Sport

125-Mio.-Offerte für Coutinho: FC Liverpool lässt Barça erneut abblitzen

Die Suche nach einem Ersatz für den Brasilianer Neymar bleibt für den FC Barcelona äußerst beschwerlich. Nicht nur Borussia Dortmund stellt sich bei Ousmane Dembélé quer, auch der FC Liverpool bei Philippe Coutinho - trotz einer neuen Mega-Offerte.

Der FC Barcelona ist offenbar mit einem weiteren Mega-Angebot für den Brasilianer Philippe Coutinho beim FC Liverpool gescheitert. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP aus dem Umfeld des Premier-League-Klubs mit dem deutschen Teammanager Jürgen Klopp erfuhr, hätten die Spanier den Reds im Rahmen ihrer dritten Offerte 124,7 Millionen Euro für den 25 Jahre alten Offensivspieler geboten. Das vorherige Angebot soll 99 Millionen betragen haben.

Barcelona ist nach wie vor auf der Suche nach einem Ersatz für den Brasilianer Neymar, der für 222 Millionen Euro zu Paris St. Germain gewechselt ist. Liverpool hatte den Brasilianer aber am vergangenen Freitag in einem offiziellen Statement für unverkäuflich erklärt. Coutinho hatte seinen Vertrag in Liverpool erst zu Jahresbeginn bis 2022 verlängert. Der Kontrakt enthält keine Ausstiegsklausel.

Ebenso wie Coutinho steht auch Supertalent Ousmane Dembélé von Bundesligist Borussia Dortmund auf der Wunschliste der Katalanen. Der Franzose, der seinen Wechsel nach Spanien erzwingen will, ist derzeit beim BVB suspendiert. Für Dembélé will der DFB-Pokalsieger angeblich mindestens 130 Millionen Euro Ablöse. Andere Quellen berichten, dass der BVB den Franzosen nur bei einer Ablöse von 150 Millionen Euro abgeben wird.

Quelle: n-tv.de