"Nicht unbedingt ein Wunschlos": Gladbach trifft in Europa auf Schalke 04

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach trifft im Achtelfinale der Europaliga am 9. und 16. März auf - den Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Derweil spielen Weltmeister Bastian Schweinsteiger und Manchester United gegen FK Rostow aus Russland.

Im Achtelfinale der Europaliga kommt es zum Duell der Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach. Das ergab die Auslosung in Nyon. Das Hinspiel wird am Donnerstag, 9. März, in Gelsenkirchen ausgetragen, das Rückspiel eine Woche später am 16. März in Mönchengladbach. Tja, und am Samstag, 4. März, treffen sich beide Mannschaften ab 18.30 Uhr zum Ligaspiel im Borussiapark.

"Ein sehr schweres Los und nicht unbedingt das, was wir uns gewünscht haben", sagte Schalkes Trainer Markus Weinzierl: "Aber dem stellen wir uns und geben 100 Prozent." Alles andere wäre auch eine mittelgroße Überraschung gewesen. Sportvorstand Christian Heidel begrüßte zwar die kurze Anreise - aber "wir hätten gerne mehr Reisekilometer in Kauf genommen, es hört sich nicht unbedingt nach Europapokal an". Das Finale hatten beide Klubs als Ziel ausgegeben. "Wir sind dabei, und ich glaube, dass wir uns sehr viel Respekt für diesen Wettbewerb erarbeitet haben", hatte Gladbachs Coach Dieter Hecking nach dem 4:2 beim AC Florenz gesagt.

Borussias Kapitän Lars Stindl hatte die Fohlen am Donnerstagabend mit einem Dreierpack ins Achtelfinale geführt. Schalke hatte es deutlich einfacher: Den Königsblauen reichte am Mittwochabend ein 1:1 (1:1) gegen Paok Saloniki zum Weiterkommen. Die Fans träumten da schon vom großen Coup - fast auf den Tag genau 20 Jahre nach dem sensationellen Uefa-Cup-Triumph der legendären Eurofighter gegen Inter Mailand (1:0). "Dass dies das Ziel ist, wenn man im Achtelfinale steht, ist doch völlig klar", sagte Heidel: Die Historie werde "unseren Gegner aber nicht beeindrucken". Denn selbst wenn das Weinzierl-Team, das allerdings bis zum Saisonende auf Innenverteidiger Naldo (Teilabriss der Adduktoren) verzichten muss, den deutschen Rivalen aus dem Wettbewerb werfen würde, warten noch einige europäische Schwergewichte.

Englands Rekordmeister Manchester United mit Weltmeister Bastian Schweinsteiger und Star-Teammanager José Mourinho trifft im Achtelfinale auf den FK Rostow, Olympique Lyon auf Nationalspieler Antonio Rüdiger und dessen AS Rom. Die Partien zwischen Olympiakos Piräus und Besiktas Istanbul dürften auch mit Blick auf die Sicherheitsmaßnahmen interessant werden, in Belgien treffen KAA Gent und KRC Genk aufeinander.

Für Mönchengladbach grüßt ab kommender Woche das Murmeltier. Neben den drei Schalke-Partien warten auf das Hecking-Team zwei Duelle beim Hamburger SV, im Pokal am 1. März und in der Liga am 12. März. Dass die Fohlen gegen Florenz erstmals in der Vereinsgeschichte nach einer Niederlage im Hinspiel zu Hause die nächste Runde in einem europäischen Wettbewerb erreicht haben, wird Stindl und Co. aber Rückenwind geben. "Es war für die Spieler ein einmaliges Erlebnis, nach diesem Rückstand noch zurückzukommen. Da kann ich nur den Hut ziehen", sagte Hecking, der seinen Kapitän überschwänglich lobte: "Er ist ein überragender Kapitän, die Art und Weise, wie er die Mannschaft führt, ist sensationell."

Europa League 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag Sechzehntelfinale Sechzehntelfinale Achtelfinale Achtelfinale Do., 09. Mär. 19:00 Uhr APOEL Nikosia -:- RSC Anderlecht Celta de Vigo -:- FK Krasnodar FC Køpenhagen -:- A. Amsterdam FC Rostov -:- Manch. United FC Schalke -:- Borussia M'gladbach KAA Gent -:- KRC Genk Lyon -:- Roma Olympiakos -:- Besiktas Istanbul « zurück vorwärts » Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. Gruppe A 1. Fenerbahce 6 4 1 1 8:6 2 13 2. Manch. United 6 4 0 2 12:4 8 12 3. Feyenoord 6 2 1 3 3:7 -4 7 4. Zorya Luhansk 6 0 2 4 2:8 -6 2 Gruppe B 1. APOEL Nikosia 6 4 0 2 8:6 2 12 2. Olympiakos 6 2 2 2 7:6 1 8 3. BSC Young Boys 6 2 2 2 7:4 3 8 4. FC Astana 6 1 2 3 5:11 -6 5 Gruppe C 1. St Etienne 6 3 3 0 8:5 3 12 2. RSC Anderlecht 6 3 2 1 16:8 8 11 3. FSV Mainz 6 2 3 1 8:10 -2 9 4. FK Qäbälä 6 0 0 6 5:14 -9 0 Gruppe D 1. St. Petersburg 6 5 0 1 17:8 9 15 2. AZ Alkmaar 6 2 2 2 6:10 -4 8 3. Maccabi Tel Aviv 6 2 1 3 7:9 -2 7 4. Dundalk 6 1 1 4 5:8 -3 4 Gruppe E 1. Roma 6 3 3 0 16:7 9 12 2. Astra Giurgiu 6 2 2 2 7:10 -3 8 3. Vik. Plzen 6 1 3 2 7:10 -3 6 4. Austria Wien 6 1 2 3 11:14 -3 5 Gruppe F 1. KRC Genk 6 4 0 2 13:9 4 12 2. Athletic Bilbao 6 3 1 2 10:11 -1 10 3. SK Rapid Wien 6 1 3 2 7:8 -1 6 4. Sassuolo 6 1 2 3 9:11 -2 5 Gruppe G 1. A. Amsterdam 6 4 2 0 11:6 5 14 2. Celta de Vigo 6 2 3 1 10:7 3 9 3. Standard Lüttich 6 1 4 1 8:6 2 7 4. Panathinaikos 6 0 1 5 3:13 -10 1 Gruppe H 1. Shakhtar Donezk 6 6 0 0 21:5 16 18 2. KAA Gent 6 2 2 2 9:13 -4 8 3. Sport. Braga 6 1 3 2 9:11 -2 6 4. Konyaspor 6 0 1 5 2:12 -10 1 Gruppe I 1. FC Schalke 6 5 0 1 9:3 6 15 2. FK Krasnodar 6 2 1 3 8:8 0 7 3. Red Bull Salzburg 6 2 1 3 6:6 0 7 4. Nice 6 2 0 4 5:11 -6 6 Gruppe J 1. Fiorentina 6 4 1 1 15:6 9 13 2. PAOK Saloniki 6 3 1 2 7:6 1 10 3. FK Qarabag 6 2 1 3 7:12 -5 7 4. Slov. Liberec 6 1 1 4 7:12 -5 4 Gruppe K 1. Sparta Prag 6 4 0 2 8:6 2 12 2. H Be'er Sheva 6 2 2 2 6:6 0 8 3. Southampton 6 2 2 2 6:4 2 8 4. Inter Mailand 6 2 0 4 7:11 -4 6 Gruppe L 1. Osmanlispor 6 3 1 2 10:7 3 10 2. Villarreal 6 2 3 1 9:8 1 9 3. FC Zürich 6 1 3 2 5:7 -2 6 4. Steaua Bukarest 6 1 3 2 5:7 -2 6

Quelle: n-tv.de