Froh, fit und verlobt : Götze rückt sich zurück in den Fokus

Von Tobias Budde

Mario Götze kann es kaum noch erwarten: Einen Tag vor dem Auftakt der Saisonvorbereitung verkündet der Fußball-Weltmeister sein Comeback. Und das ist nicht nur beim BVB mit Erwartungen verknüpft. Erwartungen, die er selbst geschürt hat.

Donnerstag, kurz nach 14 Uhr. Facebook verkündet einen Post von Mario Götze. Und was für einen. "Ich freue mich unendlich, wieder auf dem Platz zu stehen und bald in unserem Tempel wieder Fußball spielen zu können". Über zehn Millionen Fans erreicht die Nachricht. Heute nun kehrt der Fußball-Weltmeister zurück. Zurück ins Leben des viel beachteten Profifußballers bei Borussia Dortmund. Erster Härtetest: Leistungsdiagnostik - Ende der Leidenszeit.

Eine Stoffwechselerkrankung hatte den mittlerweile 25-Jährigen seit Anfang des Jahres am Profifußball gehindert. Götzes Vorfreude auf das, was nun kommt, ist groß. Umso größer aber dürften die Erwartungen der Fans sein. Sie hatten Geduld mit dem Weltmeister. Sie freuen sich nun auf ihn. Und ihre Ungeduld hat der Weltmeistermacher selbst befeuert. Mit einem Post. Vor zwei Wochen, am 23. Juni, gab's ein Social-Media-Lebenszeichen. Statt dem untrainiert wirkenden Hinrunden-Mitläufer gibt's einen schlanken Götze bei einer Jogging-Einheit in Los Angeles zu sehen, dynamisch und athletisch. Und vermutlich gibt es keinen Fußballromantiker, der sich nicht für ihn gefreut hat.

Doch was kommt nun? Was kann ein Spieler leisten, der sich eine so lange Zeit mit der Last des eigenen Körpers beschäftigen musste? Kann er plötzlich wieder so aufdrehen wie vor 2013, als er als Supertalent das BVB-Mittelfeld belebte? Der so wild und schön dribbelte, dass ihn Trainer Jürgen Klopp anzählte und ihm den Torabschluss nahelegte. Der allerdings in drei Jahren beim FC Bayern auch auf Normalniveau gestaucht und eher Ersatz- als Ekstasespieler wurde.

Die Verantwortlichen des BVB versuchen vor dem Comeback den Druck vom gebürtigen Bayer zu nehmen. "Angesichts der schweren Monate, die hinter ihm liegen, sollten wir, auch die Medien, eine realistische Erwartungshaltung an den Tag legen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Schritt für Schritt wird nun am sportlichen Wiederaufstieg geschuftet. Und auch privat läuft's. Denn Götze verlobte sich nur wenige Tage nach seinem ersten Instagram-Post seit langer Zeit mit seiner langjährigen Freundin Ann-Kathrin Brömmel.

Nach all den seelischen Strapazen, die so eine nervenaufreibende, komplexe Stoffwechselerkrankung mit sich bringt, dürfte das wohltuend für einen jungen Mann gewesen sein, an dem so etwas auch nicht einfach spurlos vorbei geht. Jetzt stecken die Fans große Hoffnungen in ihn, das zeigen nicht zuletzt die Kommentare der Nutzer bei Facebook und Instagram.

Peter Bosz, die große Unbekannte

Mario Götze selber hat natürlich auch Hoffnung. Und die zieht er aus dem neuen Trainer von Borussia Dortmund, Peter Bosz. Mit ihm holte Dortmund einen Trainer von Ajax Amsterdam, dem man nachsagt, gerade mit jungen Spielern sehr gut zurechtzukommen. In den Niederlanden formte er beispielsweise Amin Younes – der in Deutschland bei Gladbach und Kaiserslautern scheiterte - zum deutschen Nationalspieler und Confed-Cup-Sieger.

Das könnte auch Götze in die Karten spielen. Vorgänger Thomas Tuchel hat zwar mit Christian Pulisic, Felix Passlack und Julian Weigl auch ein goldenes Händchen bei der Talentförderung bewiesen, doch Götze hatte bei ihm von Beginn an einen schweren Stand. Es rankten sich die Gerüchte, dass sich der knorrige Tuchel gegen eine Rückverpflichtung ausgesprochen hat, die von Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc eingefädelt wurde. So war Götze monatelang Teil des Teams, hatte seine Einsätze und schoss mal ein Törchen. Auf dem Schirm hatte man den 25-Jährigen trotzdem nicht. Verwunderlich bei seiner großen fußballerischen Finesse. Sein bisher letztes Bundesligaspiel machte der BVB-Star dann am 29. Januar 2017 beim 1:1 gegen Mainz. Einen guten Monat später gab Borussia Dortmund recht unkonkret bekannt, dass ihr Offensivspieler mit einer Stoffwechselerkrankung vorerst ausfällt. Aus Wochen wurden Monate. Götze zog sich komplett zurück, nur auf der Hochzeit seines Kumpels Manuel Neuer im Mai wurde er mal abgelichtet. Keiner wusste wirklich wie es ihm geht, der immer mal wieder auftauchende Status quo seitens des Vereins im besten PR-Slang war auch kaum hilfreich. Auch von den sozialen Netzen, die er wie sonst kaum ein anderer bediente, verabschiedete er sich. Bis zum besagten 23. Juni 2017.

Götzes Rückschläge

Jetzt soll sich endlich wieder alles rund um den Fußball drehen. Nach vielen problematischen Jahren für den Offensivspieler. Wer erinnert sich nicht gerne an den Moment: "Schürrle. Der kommt an. Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze. Das ist doch Wahnsinn." Unvergessen, dieser Final-Augenblick bei der Weltmeisterschaft 2014 und dem Siegtor von Mario Götze in der Verlängerung gegen Argentinien. Stimmlich begleitet von einem euphorischen Kommentator Tom Bartels. Das mag in den Ohren vieler Fußballliebhaber immer noch nach zauberhafter Musik klingen. Drei Jahre ist das nun ziemlich genau her. Seitdem hat sich viel verändert. Fans wurden das Gefühl nicht los, dieser geschichtsträchtige Treffer war eher eine Last, als dass er Götze beflügelte. Wendig, dribbelstark, kombinationssicher und eiskalt im Abschluss. Mario Götze wurde als der Prototyp des neuen deutschen Stürmers gefeiert. Doch nach WM und Urlaub landete er auf dem Boden der Tatsachen. Wenig Wertschätzung unter Bayern-Coach Pep Guardiola, oftmals nur Edelreservist. Alles sollte besser werden als der verlorene Sohn im Sommer 2016 zu Borussia Dortmund zurückkehrte. Der Klub, der das "Jahrhunderttalent" von damals groß gemacht hat. Der Rest der Geschichte ist bekannt.

Joachim Löw als Motivator

Mario Götze braucht das Vertrauen der Trainer - für sein eigenes Selbstvertrauen. Und dann bringt er Leistung. Wie bei Bundestrainer Joachim Löw, der sich immer wieder zu seinem Schützling bekannt hat, ihm Einsatzzeiten gab, was Götze mit guten Leistungen honorierte. Auch die WM 2018 in Russland wird der Rückkehrer im Hinterkopf haben.

Zwar ist die Konkurrenz durch die erfolgreiche U21-EM in Polen und den Gewinn des Confed Cups durch ein deutsches Perspektivteam sehr groß geworden, doch Götze ist und bleibt ein Spieler, der an guten Tagen den Unterschied machen kann. Das weiß auch Löw. Und deshalb ist es kaum vorstellbar, dass er Götze fallen lässt. Trotzdem: Um sich zu empfehlen braucht er Einsatzzeiten bei Borussia Dortmund. Das wird ein harter Kampf, den Götze aber nicht scheuen wird.

Quelle: n-tv.de