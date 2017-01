Sport

Nach dem Titel-Jahr 2016: Ronaldo ist zum vierten Mal Weltfußballer

Zum vierten Mal wird Cristiano Ronaldo Weltfußballer des Jahres. Kein Wunder, nach EM-Titel und Siegen in Champions League und Klub-WM. Freuen können sich aber auch eine deutsche Trainerin - und die Fans eines Bundesligisten.

Der portugiesische Europameister Cristiano Ronaldo ist zum vierten Mal zum Weltfußballer des Jahres gewählt worden. Der 31-Jährige nahm die Fifa-Ehrung in Zürich entgegen. Mit seinem Heimatland hatte er im EM-Finale mit 1:0 n.V. gegen Gastgeber Frankreich triumphiert. Mit seinem Klub Real Madrid gewann Ronaldo 2016 die Champions League und - nachdem bereits abgestimmt worden war - im Dezember auch die Klub-WM.

Zur Welttrainerin des Jahres wurde die frühere Frauenfußball-Bundestrainerin Silvia Neid gewählt. Damit hat die 52-Jährige die Abstimmung des Weltverbandes bereits zum dritten Mal nach 2010 und 2013 gewonnen. Neid war zuvor bereits die Einzige, die diesen Preis mehr als einmal verliehen bekam. Sie setzte sich gegen Pia Sundhage aus Schweden und Jill Ellis aus den USA durch.

"Einer der schönsten Momente"

Ich bin überwältigt, das ist einer der schönsten Momente meiner Laufbahn", sagte Neid. "Der erste Dank gilt natürlich meiner Mannschaft und dem Team hinter dem Team, das mir jahrelang den Rücken gestärkt hat." Zum Abschluss ihrer Arbeit als Nationaltrainerin hatte Neid im vergangenen Jahr mir ihrer Mannschaft Olympia-Gold gewonnen. Die gebürtige Walldürnerin ist mittlerweile Leiterin der neu geschaffenen Scouting-Abteilung für Frauen und Juniorinnen beim DFB.

Ex-Nationalspielerin Melanie Behringer verpasste dagegen den Titel. Weltfußballerin 2016 wurde die Amerikanerin Carli Lloyd, die damit ihren Vorjahreserfolg wiederholte. Bei Olympia war sie mit dem US-Team allerdings schon im Viertelfinale ausgeschieden. Letzte deutsche Weltfußballerin war Nadine Keßler im Jahr 2014. Zuvor hatten schon Nadine Angerer und Birgit Prinz den Titel als beste Fußballerin des Jahres geholt.

Leicester-Trainer triumphiert

Zum Welttrainer des Jahres 2016 wurde der Italiener Claudio Ranieri gewählt. Der Coach des englischen Sensations-Meisters Leicester City setzte sich gegen Portugals Nationaltrainer Fernando Santos aus Portugal und Real Madrids französischen Starcoach Zinedine Zidane durch.

Der kolumbianische Erstligist Atlético Nacional erhielt den Fair-Play-Preis der Fifa. Der Verein hatte nach der Tragödie um den Flugzeugabsturz der Mannschaft des brasilianischen Erstligisten Chapecoense auf den Titel in der Copa Sudamericana verzichtet und beantragt, dass dieser Chapecoense zugesprochen wird.

Ausgezeichnet wurden auch die Fans des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund - zusammen mit den Anhängern von Jürgen Klopps FC Liverpool. Sie erhielten den Fifa-Fanpreis. Beide Gruppen wurden für ihr Gedenken am Vorabend des 27. Jahrestages der Stadionkatastrophe von Hillsborough ausgezeichnet. Vor Liverpools 4:3 gegen den BVB im Viertelfinale der Europa League am 14. April 2016 hatten alle Zuschauer die Liverpooler Hymne "You'll Never Walk Alone" gesungen.

Quelle: n-tv.de