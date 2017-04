Sport

Fast-Abbruch durch KSC-Raketen: VfB Stuttgart gewinnt chaotisches Derby

Schwarzer Rauch vernebelt das Zweitligaderby zwischen Stuttgart und Karlsruhe. Weil vor Beginn der 2. Halbzeit erneut Böller aus dem Gästeblock fliegen, schickt der Schiedsrichter die Teams wieder in die Kabine und macht eine Ansage. Am Ende siegt der VfB.

Der VfB Stuttgart hat mit einem Derbysieg gegen den Karlsruher SC die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga zurückgeholt. In dem von zahlreichen Böller-Attacken überschatteten Hochrisikospiel setzte sich der VfB mit 2:0 (1:0) durch. Ein Doppelpack von Takuma Asano (27./61.) beendete vor 58.000 Zuschauern die Negativserie von fünf sieglosen Partien. Karlsruhe droht angesichts von nun acht Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz dagegen mehr denn je der Absturz in die 3. Liga.

Angesichts etlicher aus dem Fanblock des Karlsruher SC abgefeuerter Leuchtraketen hatte das Südwest-Derby zwischenzeitlich kurz vor dem Abbruch gestanden. Als nach der Pause erneut Böller und Raketen aufs Fußballfeld der Mercedes-Benz Arena geflogen waren, hatte der Unparteiische Christian Dingert die Mannschaften zunächst wieder in die Kabinen gebeten. "Sollte das nochmal passieren, wird der Schiedsrichter das Spiel abbrechen", sagte der Stadionsprecher daraufhin durch. Erst mit über fünf Minuten Verzögerung pfiff Dingert dann den zweiten Durchgang an.

Schon vor dem Anpfiff hatten Karlsruher Anhänger etliche Böller gezündet und Bierbecher auf VfB-Fans geworfen. In der ersten Halbzeit hatte es dann nach rund 15 Minuten eine Unterbrechung gegeben, weil KSC-Anhänger Raketen auf den Platz geschossen hatte. Die Chaoten reagierten bei der zweiten Verzögerung mit Zynismus: "Absagen ist keine Option", stand auf einem Banner am Auswärtsblock. Kapitän Dirk Orlishausen eilte nach dem zweiten Vorfall in die Fankurve, um den Anhang zu beruhigen.

"Das gehört nicht zum Fußball, es gibt anscheinend immer noch ein paar Wahnsinnige", sagte KSC-Manager Oliver Kreuzer bei Sky: "Wir finden das schade, das stört den Fußball und gehört sich einfach nicht. Wir verurteilen diese Aktionen, das ist unschön." Die Partie war als Hochrisikospiel eingestuft worden. Rund 1000 Polizisten sollten im und rund um das Stadion für Sicherheit sorgen.

2. Bundesliga 1. Spieltag 2. Spieltag 3. Spieltag 4. Spieltag 5. Spieltag 6. Spieltag 7. Spieltag 8. Spieltag 9. Spieltag 10. Spieltag 11. Spieltag 12. Spieltag 13. Spieltag 14. Spieltag 15. Spieltag 16. Spieltag 17. Spieltag 18. Spieltag 19. Spieltag 20. Spieltag 21. Spieltag 22. Spieltag 23. Spieltag 24. Spieltag 25. Spieltag 26. Spieltag 27. Spieltag 28. Spieltag 29. Spieltag 30. Spieltag 31. Spieltag 32. Spieltag 33. Spieltag 34. Spieltag Fr., 07. Apr. 18:30 Uhr FC Nürnberg 0:2 (0:0) FC St. Pauli Spielbericht Würzburger Kickers 0:0 (0:0) Hannover 96 Spielbericht SV Sandhausen 1:3 (0:1) Arminia Bielefeld Spielbericht Sa., 08. Apr. 13:00 Uhr FC Heidenheim 0:0 (0:0) VfL Bochum Spielbericht Kaiserslautern 2:0 (2:0) Greuther Fürth Spielbericht So., 09. Apr. 13:30 Uhr FC Erzgebirge Aue 3:0 (1:0) 1860 München Spielbericht Fortuna Düsseldorf 2:2 (0:1) Union Berlin Spielbericht VfB Stuttgart 2:0 (1:0) Karlsruher SC Spielbericht Mo., 10. Apr. 20:15 Uhr Eintracht Braunschweig -:- Dynamo Dresden « zurück vorwärts » Tabelle

Heimtabelle

Auswärtstabelle Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 28 16 6 6 47:30 17 54 2. Hannover 96 28 15 8 5 43:29 14 53 3. Eintracht Braunschweig 27 14 9 4 41:27 14 51 4. Union Berlin 28 15 6 7 42:29 13 51 5. Dynamo Dresden 27 12 9 6 44:33 11 45 6. Greuther Fürth 28 11 7 10 29:34 -5 40 7. FC Heidenheim 28 9 9 10 37:31 6 36 8. FC Nürnberg 28 10 5 13 38:43 -5 35 9. SV Sandhausen 28 8 10 10 33:31 2 34 10. Fortuna Düsseldorf 28 8 10 10 30:31 -1 34 11. VfL Bochum 28 7 13 8 33:38 -5 34 12. Würzburger Kickers 28 7 11 10 28:30 -2 32 13. Kaiserslautern 28 7 11 10 22:26 -4 32 14. 1860 München 28 9 5 14 32:39 -7 32 15. FC Erzgebirge Aue 28 8 8 12 30:43 -13 32 16. Arminia Bielefeld 28 7 9 12 37:46 -9 30 17. FC St. Pauli 28 7 8 13 26:31 -5 29 18. Karlsruher SC 28 4 10 14 21:42 -21 22 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. Hannover 96 14 11 2 1 23:9 14 35 2. VfB Stuttgart 14 10 2 2 30:13 17 32 3. Union Berlin 14 9 3 2 24:9 15 30 4. Eintracht Braunschweig 13 9 3 1 27:15 12 30 5. Greuther Fürth 14 8 2 4 16:14 2 26 6. Dynamo Dresden 14 6 6 2 24:17 7 24 7. 1860 München 14 7 3 4 22:17 5 24 8. Kaiserslautern 14 6 5 3 14:7 7 23 9. Arminia Bielefeld 14 6 5 3 22:19 3 23 10. FC Heidenheim 14 6 4 4 20:13 7 22 11. VfL Bochum 13 5 7 1 20:16 4 22 12. SV Sandhausen 14 5 5 4 17:12 5 20 13. Würzburger Kickers 15 4 7 4 13:12 1 19 14. FC Nürnberg 14 5 3 6 17:18 -1 18 15. FC Erzgebirge Aue 14 5 3 6 15:21 -6 18 16. FC St. Pauli 14 3 6 5 15:13 2 15 17. Fortuna Düsseldorf 14 3 6 5 16:18 -2 15 18. Karlsruher SC 14 3 5 6 14:21 -7 14 Rang Verein Spiele g u v Tore Diff Pkt. 1. VfB Stuttgart 14 6 4 4 17:17 0 22 2. Dynamo Dresden 13 6 3 4 20:16 4 21 3. Eintracht Braunschweig 14 5 6 3 14:12 2 21 4. Union Berlin 14 6 3 5 18:20 -2 21 5. Fortuna Düsseldorf 14 5 4 5 14:13 1 19 6. Hannover 96 14 4 6 4 20:20 0 18 7. FC Nürnberg 14 5 2 7 21:25 -4 17 8. FC Heidenheim 14 3 5 6 17:18 -1 14 9. SV Sandhausen 14 3 5 6 16:19 -3 14 10. FC Erzgebirge Aue 14 3 5 6 15:22 -7 14 11. Greuther Fürth 14 3 5 6 13:20 -7 14 12. FC St. Pauli 14 4 2 8 11:18 -7 14 13. Würzburger Kickers 13 3 4 6 15:18 -3 13 14. VfL Bochum 15 2 6 7 13:22 -9 12 15. Kaiserslautern 14 1 6 7 8:19 -11 9 16. 1860 München 14 2 2 10 10:22 -12 8 17. Karlsruher SC 14 1 5 8 7:21 -14 8 18. Arminia Bielefeld 14 1 4 9 15:27 -12 7

Quelle: n-tv.de