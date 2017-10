Sport

TSG gibt Sieg aus der Hand: Wolfsburger Remiskönige schlagen zu

Weil die Wolfsburger einen Elfmeter verschießen, die Hoffenheimer aber vom Punkt treffen, sieht alles nach einem Sieg der Turn- und Sportgemeinschaft aus. Doch dann kommt Felix Uduokhai und rettet seinem VfL in der Nachspielzeit doch noch einen Punkt.

Felix Uduuokhai hat den VfL Wolfsburg auch im fünften Spiel unter Trainer Martin Schmidt noch zu einem Unentschieden geschossen. Der Abwehrspieler rettete mit seinem Premieren-Tor durch seinen Last-Minute-Ausgleich in der Nachspielzeit gegen die TSG Hoffenheim zumindest noch das 1:1 (0:0). Nationalspieler Kerem Demirbay hatte die Gäste zuvor per Foulelfmeter (72.) vor 23.514 Zuschauern im Stadion am Mittellandkanal in Führung geschossen.

Damit stellte Schmidt Jörg Bergers 26 Jahre alten Unentschieden-Rekord als Bundesliga-Trainer ein. Zuvor hatte nur Berger 1991 als Trainer des 1. FC Köln einen Trainer-Einstand mit fünf Unentschieden am Stück erlebt. Für Wolfsburg hatte Maximilian Arnold einen fragwürdigen Foulelfmeter verschossen (11.). Drei Tage nach dem ersten Europapokalsieg der Clubgeschichte beim 3:1 gegen den türkischen Klub Basaksehir FK in der Europa League bleibt Hoffenheim mit 16 Punkten auf Tabellenplatz vier in der Fußball-Bundesliga. Für Wolfsburg bleibt die Situation mit neun Zählern aus neun Spielen als Tabellen-14. gefährlich.

Lange Gesichter bei den Gästen

Dabei war Wolfsburg lange Zeit spielbestimmend und hätte früh in Führung gehen müssen. Die Chance zumindest bot sich ihnen. So blieb Schiedsrichter Felix Zwayer nämlich nach zehn Minuten auch nach dem Studium der Videoaufzeichnung bei seiner Elfmeter-Entscheidung. In der fraglichen Szene hatte dagegen eher Wolfsburgs Angreifer Divock Origi Gegenspieler Stefan Posch gefoult. Hoffenheims starker Keeper Oliver Baumann parierte den von Arnold scharf in die Mitte geschossenen Ball jedoch mit dem Fuß. Aber auch abgesehen von der Szene, die zum Strafstoß führte, wäre eine Führung des VfL zur Pause hochverdient gewesen.

Schmidt hatte eine offensive Mannschaft versprochen und tatsächlich war sein Team die meiste Zeit dominant. Das druckvolle Wolfsburger Spiel bescherte Hoffenheim zwar immer wieder Kontergelegenheiten. Mehr als eine Großchance durch Florian Grillitsch bereits nach drei Minuten, die aufgrund eines Abspielfehlers von Daniel Didavi eingeleitet worden war und durch VfL-Keeper Koen Casteels klasse pariert wurde, sprang dabei aber nicht heraus. Die Niedersachsen dagegen drückten auf das Tor. Didavis Freistoß hielt Baumann erneut klasse (38.). Nur eine Minute später knallte Origi den Ball von der Strafraumgrenze so an den Pfosten, dass das Hoffenheimer Tor wackelte. Auch nach der Pause blieb Baumann unbezwingbar.

Eine hervorragende Chance vergab Yunus Malli kurz nach seiner Einwechslung (58.). Die Einwechslung des wieder genesenen Nationalstürmers Mario Gomez machte sich nicht bezahlt. Stattdessen nutzte Hoffenheim einen Patzer von Wolfsburgs Abwehrspieler Marcel Tisserand, der Benjamin Hübner im Strafraum klar foulte. Demirbay ließ sich die Chance nicht nehmen. Dennoch sorgte Felix Uduuokhai mit seinem späten Ausgleich für lange Gesichter bei den Gästen.

Quelle: n-tv.de