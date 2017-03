Technik

Bildschönes Smartphone-Biest: Samsung lässt Galaxy S8 von der Leine

Von Klaus Wedekind

Mit dem Galaxy-S8-Duo zeigt Samsung der Android-Konkurrenz und Apple die Zähne. Die Geräte sind technisch ein Leckerbissen und optisch ein Hingucker.

Das Galaxy S8 wurde mit großer Spannung erwartet: Es soll die Scharte auswetzen, die das Note-7-Debakel in Samsungs Bilanz und Image hinterlassen hat und es soll der große Gegenspieler des kommenden iPhone 8 werden. Es könnte klappen. Samsung hat das Smartphone zwar nicht neu erfunden, aber an den richtigen Stellschrauben gedreht, um ein bildschönes Smartphone mit bärenstarker Technik ins Rennen zu schicken.

Viel Platz fürs Display

Das Gerät kommt in zwei Varianten, die technisch weitgehend identisch sind und die beide gebogene Display-Seiten haben. Das Galaxy S8 hat einen 5,8 Zoll großen Bildschirm, das Display des S8+ misst sogar 6,2 Zoll, wobei die funktionslosen Seiten nicht einbezogen sind. Trotz dieser enormen Panel-Dimensionen sind die Smartphones aber noch ziemlich handlich. Denn Samsung ist es gelungen, die äußeren Maße im Vergleich zu den Vorgängermodellen fast unverändert zu lassen. Angenehm ist auch, dass die Ecken weiter abgerundet wurden und die Übergänge zum Rahmen weicher als beim S7 Edge sind. Trotz der Reduzierung ist auch das Galaxy S8 wasser- und staubdicht.

Eigentlich sind die Geräte nur um einige Millimeter in die Länge gewachsen, weil Samsung den physischen Home-Button entfernt und das Seitenverhältnis auf 18,5:9 gestreckt hat. Der Fingerabdrucksensor sitzt jetzt auf der gläsernen Rückseite neben der Kamera. So nimmt der Bildschirm fast die gesamte Front ein, was richtig gut aussieht. Geräte mit breitem Display-Rand und physischem Home-Button sehen im Vergleich dazu altbacken aus. Wie schon beim LG G6 gibt es bisher zwar nur wenige Apps, die den zusätzlichen Display-Platz füllen können. Das dürfte sich angesichts Samsungs Marktmacht aber sehr schnell ändern.

Starke Ausstattung

Galaxy S8: Technische Daten System: Android 7

Display: 5,8/6,2 Zoll, Super-AMOLED, QHD+ (2960 x 1440 Pixel, 570/529 ppi)

Prozessor: Exynos 8895, 8 Kerne (4 x 2,3 GHz + 4 x 1,7 GHz)

Arbeitsspeicher: 4 GB

Interner Speicher: 64 GB + microSD

Kamera: 12 MP f/1.7, OIS

Frontkamera: 8 MP, f/1.7, AF

WLAN ac, LTE-A 3 Band CA

Bluetooth 5.0

USB 2.0, USB-C

Akku: 3000/3500 mAh

Maße S8: 148,9 x 68,1 x 8,0 mm

Maße S8+: 159,5 x 73,4 x 8,1

Gewicht: 152/173 g

Die Super-AMOLED-Displays bieten beide eine sehr hohe Auflösung und liefern mit 570 beziehungsweise 529 ppi ein messerscharfes Bild. Im ersten Eindruck können sie auch sehr hell leuchten und liefern starke Kontraste und leuchtende, aber natürliche Farben.

Auch die Innenausstattung ist allererste Sahne. In Deutschland kommt im Team mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher Samsungs hauseigener Prozessor Exynos 8895 zum Einsatz, der in ersten Benchmark-Tests die Konkurrenz vom Podest gefegt hat. Er scheint auch etwas besser zu sein als der Snapdragon 835, der ebenfalls im 10-Nanometer-Verfahren von Samsung für Qualcomm produziert wird und in anderen Ländern das S8 antreibt. Der interne Speicher ist 64 Gigabyte groß und kann per microSD-Karten erweitert werden. Die Akkus haben Kapazitäten von 3000 (S8) und 3500 Milliamperestunden (S8+). Das könnte angesichts der mächtigen QHD-Displays etwas knapp bemessen sein, aber die Batterien lassen sich am Netzteil oder kabellos sehr schnell aufladen.

Durch die schlanke Form erreichen auch kleinere Zeigefinger den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite. Trotzdem ist seine Position neben der Kamera sehr gewöhnungsbedürftig und viele Nutzer dürften froh sein, dass das Galaxy S8 auch den sehr gut funktionierenden Iris-Scanner besitzt, mit dem man das Gerät vielleicht etwas entspannter entsperren kann. Außerdem betont Samsung, dass der Scanner besonders sicher ist.

Lichtstarke Kameras

Was die Kamera-Ausstattung betrifft, hat Samsung auf Dual-Linsen oder andere Spezialitäten verzichtet. Die 12-Megapixel-Kamera auf der Rückseite soll mit großen Pixeln, lichtstarker Blende f/1.7 und optischem Bildstabilisator einfach nur sehr gute Bilder liefern. Dem ersten Eindruck nach ist dies Samsung auch gelungen. Und weil perfekte Selfies angeblich immer wichtiger werden, hat die 8-Megapixel-Frontkamera ebenfalls eine 1.7er-Blende und stellt per Autofokus scharf.

Mit dem Galaxy-S8-Duo hat Samsung auch seinen eigenen digitalen Assistenten namens Bixby vorgestellt. Er soll mehr Möglichkeiten als Googles Lösung oder Apples Siri bieten. Dazu gehört, dass er mit einer eigenen Taste auf der rechten Seite schnell aufgerufen werden kann. Allerdings versteht er vorerst neben Koreanisch nur Englisch und zu Beginn unterstützen ihn lediglich acht Samsung-Apps. Eine deutsche Version ist geplant, es gibt aber noch keinen Termin.

Dex macht S8 zum PC-Ersatz

Mit dem neuen Flaggschiff-Duo kommt auch eine breite Palette von Zubehör. Dazu gehören eine neue Gear 360 und eine weiterentwickelte Gear VR. Die Rundum-Kamera ist jetzt so geformt, dass man sie auch bequem in der Hand halten kann und es sind 4K-Aufnahmen möglich. Die VR-Brille kann jetzt mit einem Controller bedient werden und kommt in neuen Farben.

Am spannendsten ist aber die Dockingstation Dex, über die das Galaxy S8 vebunden mit einem Monitor zum PC-Ersatz wird. In der Präsentation war die bildschirmfüllende Arbeit mit Office-Programmen, dem E-Mail-Programm oder Browser schnell und flüssig, auch bei mehreren geöffneten Fenstern. Dex bietet USB-Anschlüsse für Maus und Tastatur, einen LAN-Eingang und es gibt einen Desktop und eine Taskleiste. Man hat also wirklich ein PC-Feeling, auch wenn ein Android-System kaum ein echter PC-Ersatz sein kann. Die Docking-Station hat eine eigene Stromversorgung und Kühlung und lädt das eingestellte S8 auch auf.

Die Smartphones sind ab sofort in Samsungs Online-Shop vorbestellbar und kommen am 28. April in den Handel. Deutsche Käufer haben die Wahl zwischen Schwarz, Grau und Silber. Das Galaxy S8 kostet rund 800 Euro, das Galaxy S8+ knapp 900 Euro. Preise und Termine fürs Zubehör hat Samsung noch nicht genannt.

Quelle: n-tv.de