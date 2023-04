Registrierkasse Secura, Lebensmittelzerkleinerer Multiboy, Karo-Zigaretten - die DDR hat einige Produkte hinterlassen. Vieles davon lässt sich im DDR-Museum in Berlin besichtigen und jetzt auch in einem Buch. In jedem Gegenstand scheint ein politisches und Wirtschaftssystem durch, das immer mehr in Vergessenheit gerät.

Als die DDR unterging, wollten die meisten ihrer Noch-Bürgerinnen und -Bürger möglichst schnell alles aus dem Westen haben. Die "schönen" Sachen, von denen sie immer geträumt hatten und die sie nur aus dem Werbefernsehen kannten oder aus dem Intershop. Der Überdruss, der der Enge eines Landes entsprang, äußerte sich im Juli 1990 in einem "scharfen Bruch in der Konsumwelt". So beschreibt es der Historiker Stefan Wolle im Gespräch mit ntv.de.

Mehr als 30 Jahre später sind viele der Gegenstände, die damals aussortiert wurden, auf dem Müll gelandet oder im DDR-Museum in Berlin-Mitte, das es seit 2006 gibt und das immer wieder auch Bücher herausbringt. Die jüngste Neuerscheinung widmet sich dem "DDR-Alltag in 200 Objekten". In dem Buch steht die Registrierkasse Secura neben dem elektrischen Lebensmittelzerkleinerer VEM Multiboy LZ 251, der Zigarettenmarke Karo, der Schallplatte "Weihnachten in Familie" mit Aurora Lacasa und Frank Schöbel oder dem Trainingsanzug der Olympiamannschaft der DDR.

Zu jedem Objekt gibt es einen erklärenden Text. Wolle, der wissenschaftliche Leiter des DDR-Museums, hat sie gemeinsam mit Quirin Graf Adelmann geschrieben und dazu auch in Archiven recherchiert. So erfährt man unter anderem, dass der Putzmittel-Klassiker "Ata" schon seit 1920 auf dem Markt ist und seit 1923 im sachsen-anhaltinischen Genthin produziert wurde. Aus der 1934 gebauten "Ata"-Fabrik wurde schließlich 1957 der VEB Waschmittelwerk Genthin. Der Rohstoff, aus dem der legendäre Scheuersand entstand, stammte demnach aus der Quarzsandgrube Kläden. Und nach der Übernahme durch Henkel war 1990 auch Schluss mit der "Ata"-Produktion. In der DDR stand "Ata" in einem blauen Karton im Kaufhallenregal, 250 Gramm kosteten 1980 und bis zum Untergang des Landes 0,13 Mark der DDR.

Zusammenhalt als Überlebensstrategie

Der Multiboy häckselte einfach alles klein. (Foto: DDR Museum)

Für die DDR sei der Verzicht auf Preiserhöhungen ein Dogma gewesen. "Aber wenn neue Produkte auf den Markt kamen, gerade Produkte aus dem Bereich der Leichtindustrie, ein Rührgerät beispielsweise, dafür sollten die Leute ordentlich bezahlen." Der elektrische Lebensmittelzerkleinerer VEM Multiboy LZ 251 kostete 1985 139 DDR-Mark, das Handrühr- und Mixgerät AKA Electric RG28s 1977 150 DDR-Mark. Manche dieser Produkte sind auch Westdeutschen durchaus vertraut, denn die DDR exportierte sie. Bundesbürger fanden sie dann in den Versandhauskatalogen, jedoch ohne den Hinweis "Made in GDR". Käuferinnen und Käufer sollten ihre Entscheidung ohne ideologische Bedenken treffen können. Und so kam es, dass die Kittelschürze der Oma in Rostock manchmal identisch mit der aus Gelsenkirchen war.

Die extrem niedrigen Preise für viele Produkte waren aus der Sicht des Historikers problematisch. "Das ist ökonomischer Unsinn und sogar verhängnisvoll, weil es zu Verschwendung und Warenmangel führt." Dieser Warenmangel wiederum hatte Grauzonen und Beziehungswirtschaft zur Folge - laut Wolle die Ursache für den oft beschriebenen Gemeinschaftssinn der DDR. "Einfach um durchzukommen und die Fährnisse des Alltags zu bewältigen, musste man viele Leute kennen", beschreibt er das System.

Die Beschaffung vieler Gegenstände kam einem Abenteuer gleich, das galt für exotisches Obst und noch mehr für Konsumgüter wie Schrankwände oder Bohrmaschinen. Bis heute schlage sich das in einem besonders emotionalen Verhältnis zu diesen Gegenständen nieder. "Wenn man in der DDR gelebt hat und sieht irgendeinen dieser Gegenstände, dann sprudeln sofort diese Geschichten." Für naive Verklärung sieht der Historiker dennoch keinen Grund. Natürlich seien Gegenstände, die so mühsam beschafft wurden, sorgfältig behandelt, lange genutzt und häufig repariert worden. Doch die DDR sei trotzdem kein Nachhaltigkeits- oder Umweltparadies gewesen. "Die DDR ist rigoros negativ mit ihrer Umwelt umgegangen. Die Umwelt wurde ohne jede Rücksicht ausgebeutet."

Auch wenn vieles aus der DDR heute irgendwie "niedlich, hübsch und ein bisschen ulkig" wirke, dürfe nicht verschwiegen werden, dass sie eine politische Diktatur war. "Aber natürlich gab es auch in der Diktatur ein ganz normales Alltagsleben, in das sich viele Menschen auch sogar bewusst geflüchtet haben." Das wolle man darstellen, so der Experte.

Die im Buch gezeigten Gegenstände stammen allesamt aus der Sammlung des DDR-Museums, die durch Schenkungen inzwischen auf mindestens 300.000 Objekte angewachsen ist. Vieles davon lagert noch unausgepackt in Kisten, erzählt der Historiker. Selten gebe es Unsicherheiten, ob etwas aus der DDR stammt oder nicht. "Im Allgemeinen sagt man sofort: Aha, DDR." Das ergebe sich schon aus den verschiedenen Etiketten und Preisschildern.

Wenig Einzigartiges

Wobei sich das Design in den 1950er Jahren doch erheblich von dem der 1980er Jahre unterschied. "Da war die DDR natürlich auch wiederum einfach Teil einer internationalen Entwicklung, das ist im Großen und Ganzen immer das Abgekupferte aus dem Westen gewesen oder der Rückgriff auf alte Sachen." In den 50er- und 60er-Jahren seien noch Privatfirmen aktiv gewesen, die neue Produkte auf den Markt brachten. Später habe das immer weiter nachgelassen.

Die militärische Erziehung begann früh und äußerte sich in Spielzeug, aber auch in Büchern oder Liedern. (Foto: DDR Museum)

Nicht in jedem Gegenstand ist die allumfassende ideologische Einflussnahme der staatlichen Behörden auf DDR-Bürgerinnen und Bürger in ihrem Alltag zu erkennen, in den Büchern zu Jugendweihe, Spartakiade-Medaillen und FDJ-Liederbüchern hingegen schon. Wolle nennt diese Gruppe "Objekte aus der politischen Welt". Plakate, Bücher, Schallplatten, zum Teil auch Spielzeug, die sehr DDR-spezifisch sind. Ein Beispiel ist der "Spielzeugpanzer mit Kabelfernsteuerung T-62", der 1977 im VEB Anker-Mechanik Eisfeld und VEB PIKO Sonneberg hergestellt wurde. Seit Anfang der 1960er-Jahre seien nach einer radikal pazifistischen Phase wieder Kriegsspielzeuge in DDR-Läden aufgetaucht, heißt es dazu im Text. Der Kunststoffpanzer wurde seit 1972 im Maßstab 1:25 gebaut und ließ sich durch eine Fernbedienung steuern.

Das Urteil der Geschichte über die DDR sei unerbittlich ausgefallen, sagt Wolle. Doch deren Alltagsgegenstände erzählten noch immer Geschichten, denen es sich lohne zuzuhören. Das Geräusch, das ein Trabant macht, der Geruch des Desinfektionsmittels Wofasept oder der Geschmack einer Schlager-Süßtafel können dafür ein Anfang sein.