Aufläufe sind wie eine Allzweckwaffe in der Küche: Zum einen gibt es unendliche Kombinationsmöglichkeiten, zum anderen macht der Auflauf sich, einmal in den Backofen geschoben, von selber. In diesem Rezept geht es um einen Auflauf, dessen Zutaten normalerweise einzeln auf dem Tisch stehen.

Kein spektakulärer Name, aber …

... dieser Auflauf hat es in sich! Und um die Spannung nicht ins Unermessliche zu treiben, wird an dieser Stelle auch gleich verraten, was sich hinter dem Namen verbirgt beziehungsweise was sich in der Auflaufform versteckt: Rösti-Teig gemischt mit Käse. Dieser ist zum einen der Boden in der Auflaufform. Zum anderen wird damit die oberste Schicht gebildet. Man kann sich vorstellen, dass dies eine schöne knusprig gratinierte Oberfläche gibt. Und zwischen den Rösti-Schichten versteckt sich mageres, aber saftiges Kassler sowie Sauerkraut.

Das Geheimnis, warum dieser Auflauf keine trockene Angelegenheit wird, …

… ist schnell gelüftet: Wir bereiten eine überaus raffinierte Bechamel-Soße zu. Und zwar ganz nach der Basisvariante, die wirklich alle kennen, nur: Es gesellen sich noch Speckwürfel, klein geschnittene Frühlingszwiebeln und eine Prise Muskatnuss hinzu. Und diese Soße gibt dem Auflauf den absoluten Geschmacks-Kick, versprochen!

Braucht es Beilagen zu diesem One-Pot-Auflauf?

Zutaten 1 kg mehlig kochende Kartoffeln

4 Kassler-Scheiben (ohne Knochen)

150 g Speckwürfel

4 EL Mehl

500 ml Milch

2 EL Butter

4 Frühlingszwiebeln

800 g vorgekochtes Sauerkraut

200 g Emmentaler

1 TL Kümmel

3 TL Gewürzmischung Green & Tasty Grill-Rub von Ehrenwort (optional)

1 EL süßer Senf

1 EL Butter (zum Auspinseln der Auflaufform)

Salz, Pfeffer, Muskatnuss

Das würde sich widersprechen, denn One-Pot bedeutet ja, dass alle Zutaten zu einem Gericht in einem Topf oder einer Form zubereitet werden. Aber wollen wir mal nicht so streng sein. Der Röstiauflauf ist für sich alleine ein One-Pot-Gericht, das streng genommen keiner Beilagen bedarf. Kassler, Sauerkraut, Rösti und Soße würden sonst ja auch nur gemeinsam auf einem Teller angerichtet serviert werden. Doch es ist natürlich nicht verboten, als zusätzliche Beilage einen Bohnen-, Kraut- oder Gurkensalat zu servieren.

Allgemeine Informationen

Portionen: 6

Vorbereitungszeit: 30 Minuten

Zubereitungszeit: 60 Minuten

Zubereitung

Kartoffeln schälen und fein oder grob raspeln sowie den Emmentaler reiben. Diesen anschließend unter die Kartoffeln rühren und leicht salzen.

Den Kümmel unter das abgegossene Sauerkraut rühren.

Den Speck in Würfel schneiden, die Frühlingszwiebeln in Ringe.

Die Butter in einem Topf erhitzen, den Speck darin auslassen, die Frühlingszwiebeln dazugeben und andünsten.

Anschließend wird das Mehl kurz untergerührt und dann mit der Milch unter Rühren nach und nach aufgegossen.

Die Bechamel-Soße kurz aufkochen lassen und den süßen Senf unterrühren; salzen, pfeffern und mit gemahlener Muskatnuss würzen.

Eine Auflaufform mit Butter auspinseln.

Zuerst circa ein Drittel der Kartoffeln-Käse-Mischung hineingeben, dann die Kassler-Scheiben darauflegen, eine Schicht Sauerkraut, die Bechamel-Soße und zum Schluss noch eine Kartoffel-Käse-Schicht.

Den Rösti-Auflauf bei 160 Grad 1 Stunde garen. Dies gelingt im Backofen (mittlere Schiene, Ober- und Unterhitze) oder am Grill (indirekt).

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.