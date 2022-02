Wer sich fürs Outdoor Cooking, also das Zubereiten von Speisen unter freiem Himmel interessiert, kennt natürlich Gas- und Kugelgrill. In den letzten Jahren hat sich eine weitere Zubereitungsform neben dem Grillen hervorgetan - das "Dutchen", auch "Dopfen" genannt. Hierbei wird ein gusseiserner Topf, der Dutch Oven, auf Briketts oder der Lagerfeuerglut betrieben. Das berühmteste Gericht aus dem Dopf (abgeleitet von Topf) ist das Schichtfleisch. Wir sehen uns deshalb heute einmal eine asiatische Abwandlung an.

Das "normale" Schichtfleisch

Beim 0815-Schichtfleisch-Rezept wird zuerst der gusseisernere Topf mit Frühstücksspeck ausgelegt, also den dünn geschnittenen Scheiben davon. Und sodann geht es ans Schichten: Gewürzte Schweinehals-Scheiben wechseln sich mit in Ringe geschnittener Paprika und Zwiebeln ab. Achtung: Es wird immer senkrecht geschichtet. Letztlich kommt noch eine BBQ -Soße über den Inhalt und es wird mit dem Frühstücksspeck (der übrigens auch dazu ausgelegt wird, damit nichts anbrennt) über dem "Geschichteten" verschlossen. Deckel drauf und ab auf die Briketts - und zwar von oben und unten befeuert.

Vom Prinzip her gleich, aber andere Zutaten

Zutaten 2 kg Schweinenacken, in Scheiben geschnitten

4 rote Zwiebeln

24 Bacon-Streifen

200 g Austernpilze

1 Limette (Saft davon)

800 ml Kokosmilch

2 Stangen Zitronengras

80 g frischer Ingwer

1 Dose Bambussprossen (Abtropfgewicht: 175 g)

2 scharfe Chilischoten

1 Bund Koriander

1 Dose Mungobohnen-Keimlinge (Abtropfgewicht: 175 g)

6 EL Sesamöl

100 ml Sojasoße

Das hier vorgestellte Schichtfleisch im asiatischen Stil wird vom Prinzip her genauso wie die Ursprungsvariante zubereitet. Allerdings unter Verwendung anderer Zutaten. Okay, wir halten uns beim Fleisch an den Schweinenacken (wobei man diesen zum Beispiel auch durch Schnitzel vom Geflügel ersetzen könnte). Aber in Sachen Gewürzen und Gemüse geht es schon sehr ins Fernöstliche: Zutaten wie Ingwer, Kokosmilch, Zitronengras, Bambussprossen, Chilis oder auch Mungobohnen-Keimlinge unterstreichen dies. Und zwar nicht nur bei der Zubereitung, sondern auch später ganz eindrucksvoll beim Geschmack.

Welche Beilagen gibt es zu diesem Gericht?

Ohne jegliche Beilagen könnte man direkt von einem Low-Carb-Rezept sprechen. Doch dies ist sicherlich nicht jedermanns Sache. Also müssen Reis, Kartoffeln oder am besten die berühmten asiatischen Schnellkochnudeln her. Alle genannten Beilagen sind wirklich in Kürze und ohne großen Aufwand zubereitet.

Allgemeine Informationen

Portionen: 6

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitungszeit: 2 Stunde

Marinierzeit: 1 Tag

Zubereitung

Einen Dutch Oven oder Bräter (mit Deckel) mit dem Bacon auslegen.

Den Ingwer schälen und fein hacken, das Zitronengras und die Chilischoten in feine Ringe schneiden, den Koriander ebenfalls fein hacken. Mit Sesamöl vermengen und das Fleisch über Nacht darin einlegen.

Das marinierte Fleisch abwechselnd mit den Zwiebeln (in Ringe geschnitten), den Sojasprossen, den Austernpilzen sowie den Bambussprossen in den Dutch Oven beziehungsweise Bräter schichten.

Die Kokosmilch mit Limettensaft und Sojasoße verrühren und darübergießen.

Die Füllung mit Bacon verschließen.

Bei 160 Grad im Backofen, im Gasgrill oder mit Briketts im Dutch Oven befeuert, für circa 2 Stunden schmoren lassen (mit Deckel!).

Das Schichtfleisch mit Reis oder Nudeln servieren.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.