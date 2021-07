Was ist das Lieblingsessen der meisten Menschen, wenn es in Deutschland zum Italiener geht? Pizza! Doch zu Hause nach der Arbeit noch einen Pizzateig ansetzen? Das ist vielen dann doch ein bisschen zu aufwendig. Darum kommt hier die Bagel-Pizza. Und die ist wirklich innerhalb von 30 Minuten zubereitet.

Der Pizzaboden

Nun, wie man sich denken kann: Es handelt sich um Bagels. Auch die lassen sich selber backen, aber wir wollen ja eine flotte Nummer. Darum: einfach zu fertigen Exemplaren aus dem Supermarkt greifen. Da sind meist vier Stück in einer Packung. Es springen also acht Bagel-Pizzas heraus. Alternativ würden sich auch Semmeln beziehungsweise Brötchen eignen. Läuft aufs Gleiche hinaus, doch dann ist es ja keine Bagel-Pizza mehr, sondern ein Pizzabrötchen. Selbstverständlich auch lecker!

Zubereitung

Ganz einfach: Den Bagel horizontal durchschneiden und mit Olivenöl bestreichen. Dann kommt eine einfache Tomatensoße drauf. Also, passierte Tomaten nur mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen. Und auf diese Soßenschicht folgt der Mozzarella.

Der Belag

Dazu zähle ich jetzt mal nicht Olivenöl, Tomatensoße und Mozzarella. Sondern alles Weitere, was man sich als Belag auf einer Pizza vorstellen kann. Im Rezept sind auch keine Belag-Zutaten aufgeführt, weil es jedem selbst überlassen ist, hier zu seinem Lieblings-Belag zu greifen. Dennoch ein paar Ideen: Oliven, Peperoni, Schinken, Salami, Champignons, Paprika, Meeresfrüchte, Sardellen …

Wichtiger Extratipp:

Schneidet, egal welche Zutaten ihr als Belag verwendet, diese eher klein: so ein Bagel hat keine große Oberfläche.

Das Backen

Nichts leichter als das: Die belegten Bagel-Hälften legt ihr bei 200 Grad auf dem Grill in die indirekte Hitze oder bereitet sie auf der mittleren Schiene im Backofen auf dem Rost zu. Verwendet ein Backpapier, dann entfällt später das Putzen des Backrostes.

Abendessen oder Party-Fingerfood

Zutaten 2 Bagels

1 Kugel Mozzarella

4 EL Olivenöl

100 ml passierte Tomaten

1 TL getrockneter Oregano

1 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

frisches Basilikum

Belag nach Wahl

Wie eingangs erwähnt ist dieses Gericht ein wirklich flottes Abendessen. Und während die Bagels backen, lässt sich auch geschwind noch ein Beilagensalat zubereiten. Damit wäre auch für genügend Vitamine gesorgt. Aber auch für größere Zusammenkünfte, wie beim Kindergeburtstag, sind diese Bagels eine tolle Option. Vor allem, weil die lieben Kleinen beim Belegen der Bagels mithelfen dürfen und sich ihre eigenen Kreationen zusammenbauen können.

Allgemeine Informationen

Portionen: 4

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitung

Zuerst die Bagels quer durchschneiden und innen mit Olivenöl bestreichen.

Dann die Tomatensoße mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen und ebenfalls auf die Bagels streichen.

Anschließend die Bagel-Hälften mit Mozzarella und mit weiteren Zutaten nach Gusto belegen.

Danach kommen die Bagel-Pizzen bei 200 Grad für 15 Minuten auf den Grill (indirekte Hitze). Für die Zubereitung im Backofen die Bagels auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. (200 Grad Umluft, mittlere Schiene.)

Die Pizza-Bagels nach dem Backen mit frischem Basilikum bestreuen und servieren.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.