Auch wenn die Mägen noch vom vielen Festtagsessen voll sind: Essen muss man. Und eine Suppe geht immer rein. Noch dazu wärmt sie in der kalten Jahreszeit schön durch.

Die Idee hinter der Biersuppe

Eigentlich habe ich dieses Rezept für den Vatertag kreiert. Wenn Väter sich treffen, die Köpfe zusammenstecken und sich über dies und das unterhalten, dachte ich: Es muss dann ja meist was Schnelles zum Essen her - falls nicht schon der Grill auf Hochtouren läuft. Ein Gericht, das auch gut zu dem wohl am häufigsten am Vatertrag konsumierten Getränk passt: dem Bier. Aber die Biersuppe eignet sich meiner Ansicht inzwischen für jegliche Männerrunden durch das Jahr hindurch. Und ja: Auch Frauen dürfen natürlich Biersuppe essen!

Was ist drin in diesem Süppchen?

Ehrlich gesagt: Nicht so wirklich viel. Diese Biersuppe ist eine schnelle Nummer. Schmeckt aber, um es vorwegzunehmen, sehr würzig. Es geht schon fast in Richtung Bratensoße. Zumindest, wenn man dieses mit Bier zubereitet. Also, zurück zum Thema: Die Biersuppe enthält Bier, Rinderfond, Zwiebeln, Knoblauch und Gewürze. Damit die Suppe aber nicht "leer" daherkommt, gibt es Einlagen.

Das Topping

Zutaten Für die Suppe 500 ml Bier

500 ml Rinderfond (oder Gemüsebrühe oder Kalbsfond)

4 Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

2 EL Butter

1 TL Kümmelkörner

0,5 TL Muskatnuss (gemahlen)

Salz, Pfeffer Fürs Topping 1 EL Butter

100 g geräucherter Speck

3 Scheiben Brot

1 Bund Schnittlauch

Geröstete Speckwürfel und geröstetes Zwiebelbrot, Letzteres auch in Würfelchen geschnitten. Dazu, damit ein wenig Farbe ins Spiel kommt, Schnittlauch. Wem das noch zu wenig erscheint: Brezeln, Brötchen oder Brotscheiben dazu reichen. Auf einen großartigen Beilagensalat, den ich sonst immer empfehle, mag ich an dieser Stelle ausnahmsweise verzichten.

Achtung: Keine Biersuppe für Kinder!

Auf keinen Fall darf diese Suppe Kindern serviert werden! Bei der kurzen Kochzeit von nur 30 Minuten verfliegt der Alkohol auf keinen Fall (würde er auch nicht komplett bei längerer Kochzeit)! Kinder, Anti-Alkoholiker oder Leute, die auf Entzug sind - und das ist kein Witz - sollten die Finger von der Suppe lassen. Einen Rausch braucht man allerdings bei einer Flasche Bier auf drei Personen verteilt nicht zu befürchten. Autofahren ist danach also noch erlaubt (zumindest nach dem Verzehr der Suppe, anderer Alkoholkonsum nicht eingeschlossen).

Allgemeine Informationen

Portionen: 3

Vorbereitungszeit: 15 Minuten

Zubereitungszeit: 30 Minuten

Zubereitung

Den Speck in kleine Würfel sowie das Brot in grobe Würfel schneiden. Zwiebeln, Schnittlauch und Knoblauch werden fein gehackt.

Die Zwiebeln und den Knoblauch in der Butter andünsten. Nun werden Muskatnuss und Kümmelkörner sowie das Mehl untergerührt. Dabei entsteht eine Mehlschwitze.

Jetzt wird mit Bier abgelöscht und der Rinderfond zugegeben.

Etwa 30 Minuten köcheln lassen.

In der Zwischenzeit den Speck in einer Pfanne auslassen. Falls er nicht fettig genug ist: einen Esslöffel Butter dazugeben. Die Brotwürfel auch zugeben und ebenfalls anrösten.

Die Biersuppe mit dem Pürierstab kurz aufschäumen. Dann den Schnittlauch unterrühren.

Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Speck- und Brotwürfeln garniert servieren.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.