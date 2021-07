Gyros, Souvlaki und Bifteki: Das sind die drei Gerichte der griechischen Küche, die hierzulande am bekanntesten sind. Wir wollen uns heute den Bifteki widmen, wie man sie zubereitet und anschließend grillt. Und was man machen kann, falls sie zu trocken geraten sind.

Das Fleisch und der Käse

Wir benötigen Hackfleisch. Für mein Rezept habe ich mich für Rinderhack entschieden. Wenn ihr auf gemischtes Hack ausweicht, ist das natürlich auch absolut okay. Das Fleisch wird nämlich geschmacklich vielleicht gar nicht so die Hauptrolle spielen, denn wir arbeiten in Sachen Aroma noch mit viel kräftigeren Zutaten. Beim Käse habe ich einfach einen Schafskäse verwendet. Der passt wohl am besten als Füllung für die Bifteki.

Die Aromen

Diese kommen von frischen Kräutern: Thymian, Majoran und Oregano. Wer keinen Zugriff darauf hat, darf auch zu den getrockneten Varianten greifen. Und als i-Tüpfelchen bringen wir noch einen Hauch von Anis mit hinein. Und zwar in Form von einem Schuss Ouzo - sehr passend, wenn wir uns schon ein traditionelles griechisches Gericht vorknöpfen.

Kinder anwesend?

Zutaten Bifteki 1 kg Rinderhackfleisch (oder gemischtes Hackfleisch)

2 Zwiebeln

2 Eier

150 g Schafskäse

4 Knoblauchzehen

1,5 TL Salz

1 TL Pfeffer

3 EL frischer Majoran

3 EL frischer Oregano

3 EL frischer Thymian

4 cl Ouzo

Semmelbrösel Minz-Ouzo-Soße 1 rote Zwiebel

35 g Peperoni (klein geschnitten)

35 g schwarze Oliven geviertelt

35 g Kapern (klein geschnitten)

5 g frische Minze (fein gehackt)

300 ml Sahne

4 cl Ouzo

2 EL Olivenöl

1 EL Mehl

Salz, Pfeffer

Tja, dann würde ich raten, dass ihr deren Bifteki ohne Ouzo zubereitet. Der Alkohol verfliegt nämlich beim Grillen definitiv nicht zu 100 Prozent.

Die Zubereitung

Ganz leicht! Alles zum Hack in die Schüssel, dann mit Semmelbrösel so lange auffüllen und vermengen, bis eine Masse entsteht, die weder zu flüssig noch zu steif ist. Und aus der sich eben tolle Burger Patties formen lassen. Auf die Hälfte der Patties kommt Käse, mit der anderen Hälfte der Patties verschließen wir die Bifteki. Ihr müsst natürlich keine exakt runden Patties formen. Ovale Formen klappen auch!

Das Grillen

Dabei kann wirklich nichts schiefgehen, wenn man sich an die Anleitung hält.

Und wenn man doch abgelenkt wird oder die Zeit vergisst?

Tja, dann kann es natürlich vorkommen, dass die Bifteki ein wenig trocken werden. Fein raus sind dann alle, die sich während des Grillens ein feines Ouzo-Minz-Sößchen zubereitet haben und damit die Bifteki genießen können - Yamas!

Allgemeine Informationen

Portionen: 5

Vorbereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitungszeit: 20 Minuten

Zubereitung

Bifteki

Knoblauch und Zwiebeln schälen. Letztere in kleine Würfel schneiden. Diese dann zum Hackfleisch in die Schüssel geben und den Knoblauch darüberpressen. Majoran, Thymian und Oregano klein hacken und auch dazugeben. Jetzt noch Eier, Ouzo, Salz und Pfeffer hinzugeben und alles vermengen. Die Semmelbrösel nach Gefühl hinzuzugegeben, bis eine Masse entsteht, die weder zu fest noch zu dünnflüssig ist und sich gut formen lässt. Aus dieser Masse 10 kleine Burger Patties formen. Die Hälfte davon mit je 30 Gramm Käse belegen. Die anderen 5 Patties nun jeweils drauflegen und an den Rändern "verschließen". Die Bifteki nun bei 240 Grad in der direkten Hitze des Grills von beiden Seiten schön anrösten und anschließend in der indirekten Hitze (rund 150 Grad) auf eine Kerntemperatur von etwa 70 Grad ziehen.

Ouzo-Minz-Soße

Kapern, Zwiebeln, Oliven und Peperoni im heißen Öl andünsten. Mit Ouzo ablöschen, dann mehlieren und anschließend mit Sahne aufgießen. Die fein gehackte Minze in die Soße rühren. Kurz aufkochen lassen und abschließend mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Anja Auer ist Chefredakteurin des BBQ&Food-Magazins "Die Frau am Grill". Die meisten der Rezepte gelingen nicht nur auf dem Grill, sondern auch auf dem Herd und im Ofen. Wer es noch genauer wissen will, kann sich die Frau am Grill in Aktion auf Youtube anschauen oder ihren Blog lesen.