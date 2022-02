Das Drama kommt erst nach einigen Tagen ans Licht: Wegen schlechter Noten sollen bei Alicante Eltern ihrem Sohn den Internetzugang gesperrt haben. Daraufhin greift der Junge zum Jagdgewehr seines Vater und löscht seine Familie aus.

Ein 15-jähriger Junge hat in Spanien nach einem Streit wegen schlechter Schulnoten seine Eltern und seinen kleinen Bruder umgebracht. Der Jugendliche habe mit dem Jagdgewehr des Vaters im Haus der Familie in Algoda bei Alicante am vergangenen Dienstag zunächst die Mutter erschossen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Anschließend tötete er den zehnjährigen Bruder.

Als der Vater zwei Stunden später nach Hause kam, erschoss er offenbar auch diesen. Die Leichen schleppte der Jugendliche in einen nahe gelegenen Schuppen, sagte der Polizeisprecher weiter. Der Jugendliche hat die Taten inzwischen gestanden und wurde festgenommen.

Drei Tage hielt sich der 15-Jährige in dem Haus auf, bis am Freitag zwei Tanten zu Besuch kamen, denen er alles gestand, schrieb die Regionalzeitung "Diario Levante". Die Eltern hätten dem 15-Jährigen wegen seiner schlechten Schulleistungen den Internetzugang gesperrt. Außerdem hatte er sich den Angaben zufolge geweigert, bei der Feldarbeit zu helfen. Die Polizei bestätigte diese Details auf Anfrage nicht, die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.