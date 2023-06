Die Passagiere eines österreichischen Nachtzugs kommen mit dem Schrecken davon. In einem Tunnel in Tirol gerät eine Oberleitung in Brand. Rund 200 Fahrgäste werden evakuiert, 50 sind leicht verletzt.

Wegen eines Feuers in einem Tunnel ist in Österreich am Abend ein Nachtzug der Österreichischen Bundesbahn (ÖBB) evakuiert worden. Der Nightjet passierte den Terfener Tunnel in der Nähe von Fritzens im Bezirk Innsbruck-Land, als mutmaßlich durch eine gerissene Oberleitung ein Feuer ausgelöst wurde, wie ein Bahnsprecher sagte.

Laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA waren rund 200 Fahrgäste an Bord des Zuges, von denen rund 50 leicht verletzt worden seien. Der Brand sei inzwischen unter Kontrolle, berichtete der ORF. Der Zug startete am Abend in Wien und sei auf dem Weg nach Hamburg, beziehungsweise Amsterdam gewesen. An Bord seien auch viele Kinder gewesen. Alle Passagiere seien inzwischen im Freien, der Einsatz dauert an. Die ÖBB organisierten Busse für den Weitertransport nach Innsbruck. Dort würden alle Passagiere hingebracht, die nicht medizinisch versorgt werden müssen. "Schlafmöglichkeiten für alle Personen wurden organisiert", hieß es vom Land Tirol.

Laut den Einsatzkräften fiel am Mittwoch kurz vor 21.00 Uhr eine Oberleitung auf Autos, die auf dem Zug transportiert wurden. Anschließend hätten die Autos Feuer gefangen. Der genaue Unfallhergang sei allerdings noch Teil der Ermittlungen. Der Zug befinde sich weiter im Tunnel, hieß es. Nach Angaben des Bahnsprechers war das Feuer um 23.00 Uhr gelöscht und die Evakuierung der Fahrgäste um 23.40 Uhr abgeschlossen.