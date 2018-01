Panorama

Viagra-Überdosis: 27-Jähriger randaliert nackt im Flughafen

Ein 27-jähriger Amerikaner läuft splitterfasernackt durch den Flughafen von Phuket. Dabei schreit er wirres Zeug und randaliert, bis er schließlich zu Boden gerungen werden kann. Später erklärt er seinen Ausraster.

Eine stundenlange Erektion, mit der Mann seine Traumfrau über Stunden beglücken kann? Das mag in der Theorie zwar nett klingen, wer seine Fantasie aber in die Realität umsetzen will und Potenzmittel wie Viagra überdosiert, für den kann es mitunter gefährlich werden, wie ein aktueller Fall aus Thailand zeigt.

Steve Cho, ein 27-jähriger US-Tourist, musste auf dem Flughafen Phuket von mehreren Sicherheitsbeamten zu Boden gerungen werden, nachdem er nackt durch die Abflughalle gelaufen war. Wie die "Daily Mail" berichtete, schrie der Mann aus New York dabei wirres Zeug, zertrümmerte zahlreiche Gegenstände in den Flughafenshops und bewarf andere Reisende mit seinen Fäkalien.

"Das war das furchterregendste und ekelhafteste, das ich je auf einem Flughafen gesehen habe", schilderte Zeugin Wannee Ming den bizarren Vorfall. Die 28-Jährige habe sich von dem Mann ferngehalten, aus Angst, er würde jemanden angreifen.

Mehr zum Thema 28.11.17 Vorreiter beim Potenzmittel Viagra wird in Großbritannien rezeptfrei

Einige Szenen des Ausrasters kursieren derzeit auf einem YouTube-Video. Cho wirkte völlig überdreht. Sechs Flughafenangestellte waren nötig, um ihn niederzuringen. Erst als der Ruhestörer aus der Abflughalle in einen abgeschiedenen Bereich des Flughafens gebracht wurde, konnten ihn die Sicherheitsleute beruhigen und festnehmen. Nachdem der 27-Jährige wieder klar denken konnte, erklärte er den Verlust der Selbstkontrolle mit einer Viagra-Überdosis. Er sei bereit, die Kosten für den am Flughafen angerichteten Schaden zu tragen.

Seine geplante Weiterreise nach Südkorea konnte der Mann vorerst aber nicht antreten. Der Amerikaner wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht, um sich medizinischen und psychiatrischen Untersuchungen zu unterziehen.

Quelle: n-tv.de