Täter ist auf der Flucht: 30-Jährige in Salzgitter erschossen

Gegen 19 Uhr fallen in einer Wohnsiedlung in Salzgitter zwei Schüsse. Die Kugeln treffen zwei Frauen, eine von ihnen stirbt. Der Täter ist noch nicht gefasst.

Eine 30 Jahre alte Frau ist am Montagabend in Salzgitter im Südosten Niedersachsens auf offener Straße erschossen worden. "Sie ist von einem Schuss tödlich verletzt worden", sagte ein Polizeisprecher. Die 32-jährige Begleiterin der Frau wurde ebenfalls von einer Kugel getroffen. Unklar war zunächst, wie schwer sie verletzt wurde. Sie kam in ein Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter ist laut Polizei geflohen. Gefahndet wird nach einem 38-jährigen Mann. Er sei der Polizei namentlich bekannt, sagte der Sprecher. "Wir können aber nicht sagen, wo er sich aufhält."

In welchem Verhältnis der Täter und die Frau standen, wollte der Sprecher nicht sagen, das sei noch Gegenstand der Ermittlungen und es würden Zeugen befragt. Ein Regionalportal berichtet, Täter und Opfer hätten sich gekannt und es habe sich um einen Sorgerechtsstreit gehandelt. Der Tatort war für die Spurensicherung weiträumig abgesperrt.

Quelle: n-tv.de