"Mitte der Fahrgastzelle" Autofahrer rast unter Laster - Tod noch an Unfallstelle

Der Autofahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Als ein LKW-Fahrer auf der A1 einen Ruck spürt, hält er an und sieht nach. Er vermutet einen Defekt an seinem Laster. Tatsächlich aber ist ein 33-Jähriger von hinten in den LKW gerast. Sein Auto ist bis zur Hälfte eingeklemmt.

Ein Autofahrer ist auf der Autobahn 1 in Niedersachsen unter einen vorausfahrenden Lastwagen gerast und dabei ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Delmenhorst mitteilte, steckte der Wagen des 33-Jährigen "bis zur Mitte der Fahrgastzelle unter dem Sattelanhänger".

Der 25-jährige Fahrer des Lastwagens bemerkte den Unfall bei Wildeshausen am frühen Morgen laut Beamten zunächst nur durch einen Ruck, den er für einen Defekt an seinem Fahrzeug hielt. Als er anhielt, um der Sache nachzugehen, entdeckte er das eingeklemmte Wrack mit dem schwerstverletzten 33-Jährigen unter dem Anhänger und wählte den Notruf.

Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten den Unfallfahrer mit schweren Gerät aus seinem Auto. Trotz Versorgung durch einen Notarzt starb der Mann aber.