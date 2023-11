Der 25-Jährige soll zunächst in einem Wohnhaus randaliert haben, bevor er offenbar auf ein Auto und schließlich einen Beamten losging.

Vor einer Woche wird die Polizei zu einem Streit in Delmenhorst gerufen. Vor Ort geht ein 25-Jähriger mit einer Axt auf einen der Beamten los. Dieser wehrt sich mit seiner Schusswaffe. Nun erliegt der Angreifer seinen schweren Verletzungen.

Der 25-jährige Mann, der im niedersächsischen Delmenhorst nach einem Angriff mit einer Axt von Polizisten mit einem Schuss außer Gefecht gesetzt worden war, ist an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Delmenhorster sei trotz sofortiger Notversorgung und Reanimation nach dem Angriff vom 20. November am Sonntag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei Cloppenburg nun mit. Der Leichnam soll obduziert werden.

Der 25-Jährige war mit einer Axt auf einen Polizeibeamten losgegangen, nachdem die Polizei wegen Streitigkeiten zu einem Mehrfamilienhaus in Delmenhorst gerufen worden war. Der 27-jährige Polizeibeamte habe daraufhin seine Schusswaffe eingesetzt, wodurch der 25-Jährige schwer verletzt worden sei, teilte die Polizei mit.

Nach Angaben der Ermittler soll er zunächst in dem Wohnhaus randaliert haben. Anschließend habe er dann das Gebäude verlassen und mit einer Axt auf ein Auto eingeschlagen. Dann habe er die Beamten wahrgenommen und sie attackiert. Die Ermittlungen zu den Vorkommnissen dauern an. Die beteiligten Beamten blieben unverletzt.