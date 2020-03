Der Mann war mit untypischen Symptomen in die Notaufnahme gekommen.

Der erste nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus Infizierte in Berlin wurde nur durch einen Zufall entdeckt. Der 22-Jährige war mit untypischen Symptomen ins Krankenhaus gekommen. Erst ein Routine-Test bringt die Bestätigung.

Im Zusammenhang mit dem ersten Corona-Fall in Berlin sind bisher etwa 60 Personen ermittelt worden, mit denen der erkrankte 22-Jährige Kontakt hatte. Dazu gehörten die Eltern aus Nordrhein-Westfalen, Freunde, Mitbewohner, Kollegen wie auch Mitarbeiter der Rettungsstelle des Virchow-Klinikums, teilte Berlins Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci mit. Die Arbeit dazu sei aber noch nicht abgeschlossen.

Dem Patienten gehe es den Umständen entsprechend gut. Der Mann werde auf einer Isolierstation im Virchow-Klinikum der Charité behandelt, so Kalayci. Die Entdeckung des ersten Infizierten in der Hauptstadt geschah durch einen Zufall: Der Mann sei zunächst mit untypischen Symptomen in die inzwischen geschlossene Notaufnahme gekommen. Aber da die Charité Influenza- mit Coronavirus-Tests verbinde, sei die Infektion festgestellt worden.

Der Infizierte habe sich ursprünglich im Zentrum für Reise- und Tropenmedizin in Berlin-Mitte impfen lassen, weil er eine Reise geplant habe, sagte Charité-Vorstand Ulrich Frei laut RBB. Nach der Impfung habe sich sein Zustand jedoch verschlechtert. Dessen Mitbewohner hätten dann die Feuerwehr gerufen, die den 22-Jährigen daraufhin am frühen Sonntagmorgen in die Notaufnahme des Virchow-Klinikums gebracht hätten.

Patient war schon wieder zu Hause

Nachdem sich bei dem Patienten weder der Verdacht auf neurologische Probleme noch auf eine Grippe bestätigt hätten, sei dieser wieder nach Hause entlassen worden, so Frei laut dem Bericht. Erst danach habe der Corona-Test ein positives Ergebnis gebracht - der Infiziert wurde daraufhin wieder mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus transportiert. "Ohne diese interne Regelung, einen Paralleltest durchzuführen, würde der Patient wahrscheinlich immer noch unerkannt zu Hause sein", sagte Frei.

Wie der Mann sich mit dem Virus Sars-CoV-2 infiziert habe, wisse man nicht. "Es gibt eine leise Spur nach Nordrhein-Westfalen", sagte Frei. Die Eltern des Mannes leben dort und hatten ihn besucht.

Die Zahl der in Deutschland bestätigten Coronavirusfälle ist zuletzt auf 150 gestiegen. Die meisten davon wurden in Nordrhein-Westfalen erfasst, wo es insgesamt bislang 86 im Labor bestätigte Infektionen gebe, sagte der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler. Bislang seien zehn Bundesländer und 49 Landkreise betroffen. Die Infizierten seien zwischen zwei und 68 Jahre alt und in der Mehrheit Männer.