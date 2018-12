Panorama

Dicke Gäste bitte in Schwarz!: Braut verlangt Dresscode nach Gewicht

Abendgarderobe für über Tausend Dollar und Tarnfarben für Gäste über 70 Kilo: Richtig einfach macht es eine Braut aus den USA ihren Hochzeitsgästen nicht. Als sie erfährt, dass die sich über sie lustig machen, rastet sie richtig aus - und bittet zum Lügendetektortest.

Klar, es soll der schönste Tag im Leben werden. Wenn es um die Organisation der vermeintlich perfekten Traumhochzeit geht, schießt aber die ein oder andere Braut übers Ziel hinaus - sehr zum Leidwesen ihrer Gäste. Jüngstes Beispiel: Eine künftige Braut, die ihre Hochzeit im kommenden Jahr am Strand von Hawaii feiern möchte.

Und dafür hat sie sich einiges ausgedacht: Laut einem vom Onlinemagazin "Boredpanda" veröffentlichten Screenshot fordert sie ihre Gäste offenbar dazu auf, sich ihrem Gewicht entsprechend zu kleiden. Frauen zwischen 45 und 70 Kilo sollen ein grünes Samtoberteil, eine orangene Wildlederhose, einen Schal der Luxusmarke Burberry und und High Heels von Loubotin für 800 Euro tragen. Wer mehr Kilos auf die Wage bringt, soll sich von Kopf bis Fuß in Schwarz hüllen. Für Männer gibt es ähnlich geschmackvolle und nach Gewicht gestaffelte Vorgaben.

Das ganze ist lediglich als Kostümierung für einen Tanz gedacht, der auf Video aufgezeichnet werden soll. Danach müssen die Gäste auf Abendgarderobe umschalten - in die sie bitte mindestens Tausend Dollar investieren sollen. Denn: "Wenn ihr wie Müll ausseht, tun wir es auch", schreibt die Braut.

Noch absurder wird es allerdings, als die Braut Wind davon bekommt, dass ein vom Hochzeitsmotto weniger begeisterter Gast Screenshots der Mitteilung im Netz verbreitet hat - und sich hinter ihrem Rücken über die Braut lustig macht. Die mutiert nun völlig zur Bridezilla und lädt alle Gäste zu einem Lügendetektortest ein, um herauszufinden, wer sie da so böse hintergangen hat. "Wer nicht zur Lügendetektor-Party erscheint und keine richtig gute Ausrede hat, wird für schuldig befunden", schreibt sie in einer weiteren Mitteilung an die Gäste.

Über den Schuldigen will die Braut dann sehr, sehr lange "Scheiße erzählen" und jegliche Beziehungen und Kommunikation für immer abbrechen. Bleibt die Frage, ob das für den Betroffenen nach dieser Aktion so schlimm ist - und ob die Braut ihren Hochzeitstanz im kommenden Jahr am Strand von Hawaii nicht alleine tanzen muss.

Quelle: n-tv.de