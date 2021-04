In China ist das Coronavirus soweit unter Kontrolle, dass vieles schon wieder wie vor der Pandemie ist. So kehrt die Reisefreude der Chinesen zurück. Am ersten Maiwochenende werden Millionen ihre Koffer packen.

In China werden sich in den kommenden Tagen Millionen Reisende auf den Weg machen. Den Behörden zufolge steht dem Land in den nächsten Tagen eine gewaltige Reisewelle bevor. Offiziellen Schätzungen zufolge dürften über die anstehenden Feiertage vom 1. bis zum 5. Mai rund 250 Millionen Reisende in der Volksrepublik unterwegs sein.

Wie das Verkehrsbüro des Ministeriums für Öffentliche Sicherheit mitteilte, hätten Buchungen für Hotels und Flugreisen das Niveau von 2019, also bevor die Corona-Pandemie ausgebrochen war, "deutlich überschritten". Die Rede war von einem regelrechten "Boom" bei Inlandsreisen.

Chinas Regierung hatte nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie strikte Maßnahmen beschlossen. Ein rigoroser Lockdown und scharfe Einreisekontrollen führten dazu, dass - von kleineren lokalen Ausbrüchen abgesehen - bereits seit gut einem Jahr nur noch sehr wenige Corona-Fälle auftreten. Seitdem befindet sich die Wirtschaft auf Erholungskurs. Auch der Tourismus im Inland nimmt wieder Fahrt auf.