Deutschland schwitzt und der Temperatur-Höhenflug geht unaufhörlich weiter: Mittwoch könnte der heißeste Tag des Jahres werden. Doch auch schon zu Wochenbeginn zeigt die Sonne ihre Kraft. Ganz Deutschland spürt den Hitzehammer.

Eine sehr heiße und teils rekordverdächtige Wetterwoche hat begonnen. Selbst der Allzeit-Temperatur-Rekord von 40,3 Grad könnte zur Wochenmitte wackeln. Bereits heute wird es häufig hochsommerlich warm bis heiß. Auf der Vorderseite von Atlantiktief "Nasir" verstärkt sich nämlich die Heißluftzufuhr aus der Sahara und sorgt verbreitet für Tageshöchstwerte zwischen 30 und 35 Grad. Am heißesten ist es an Rhein und Ruhr.

Lediglich das höhere Bergland sowie der Norden und der Nordosten bleiben weniger schweißtreibend bei 24 bis 28 Grad. Gleichzeitig sorgt Hoch "Ulla" für einen meist blankgeputzten Himmel mit meist 14 bis 16 Sonnenstunden.

Auch die weiteren Aussichten haben es in sich, das Ende der Fahnenstange ist bei den Temperaturen noch nicht erreicht. Der Junirekord (offiziell 38,2 Grad an der DWD-Station Frankfurt/Main) wird spätestens am Mittwoch fallen. Die Chancen stehen 50 zu 50, dass der absolute Rekord von 40,3 Grad geknackt wird.

Auch die Nachbarn schwitzen

Björn Alexander sieht eine gute Chance, dass der Rekord geknackt wird.

Bis Mittwoch spielt die Hitzegeschichte in Deutschland. Donnerstag und Freitag steigen dann auch in Frankreich die Temperaturen deutlich an. Dort könnte es in den Spitzen um 43 Grad heiß werden - und das nicht nur in Südfrankreich, sondern zum Beispiel auch rund um Dijon und Orleans. Auch (Süd-) England knackt die 35-Grad-Marke.

Derweil wird hierzulande die Extremhitze mit 37 bis nahe 40 Grad ab Donnerstag in den äußersten Südwesten zurückgedrängt (Saarland, Südpfalz, Oberrhein). Am Freitag wären auch dort mal etwas weniger heiße 33 bis 36 Grad zu erwarten. Im Norden kühlt es Donnerstag und Freitag auf 22 bis 27 (Nordsee 20) Grad ab. In der Mitte und im Südosten wären am Donnerstag 32 bis 37, am Freitag 28 bis 33 Grad zu erwarten.

Am nächsten Wochenende dürfte ein weiteres Paket Saharaluft von West nach Ost über Deutschland ziehen, dabei wären nahezu landesweit nochmals 30 bis 36, örtlich bis 38 Grad möglich. Extremwerte bis 40 Grad sind aus heutiger Sicht aber nicht dabei.