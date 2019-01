Erlös geht an Bahnhofsmission

Eine Frau muss jeden Tag mit der Bahn pendeln. Um sich die Zeit zu vertreiben, strickt sie einen ganz besonderen Schal: Seine Farben zeigen, wie pünktlich ihre Zugverbindungen der Deutschen Bahn waren. Auf Ebay wurde das Unikat jetzt versteigert - an einen unerwarteten Bieter.

Er wurde im Internet zum viralen Hit - der kunterbunte "Verspätungsschal" aus Bayern. 7550 Euro brachte das Werk einer genervten Pendlerin aus dem Münchner Umland bei einer Internet-Auktion ein. Jetzt wurde bekannt, dass es die Deutsche Bahn war, die den Schal ersteigert hat.

Wie die Tochter der Strickerin auf Twitter mitteilte, hat das Digital-Team der Bahn bei der Auktion am Montagabend zugeschlagen. Der 1,50 Meter lange Schal war von einer Pendlerin aus dem Münchner Umland gestrickt worden, die sich über die Verspätungen der Bahn ärgerte.

Jeden Tag strickte die Frau zwei Reihen: eine für den Hin- und eine für den Rückweg. Bei weniger als fünf Minuten Verspätung nahm sie graue, bei fünf bis 30 Minuten rosafarbene und bei einer Fahrt, die mehr als eine halbe Stunde verspätet war, rote Wolle. Ihre Tochter postete ein Foto des fertigen Schals auf Twitter, wo er begeisterte Reaktionen hervorrief. Die 7550 Euro sollen der Bahnhofsmission gespendet werden.

Der Schal selbst wird der Deutschen Bahn wahrscheinlich nächste Woche übergeben. Bahn-Digital-Chef Manuel Guerres postete auf Twitter bereits ein Video, das den Moment zeigt, in dem die Bahn den Schal ersteigerte. Mit High Fives und Freudensprüngen feiert das Team ihren Auktionserfolg. Andere Twitter-Nutzer sehen die Aktion eher kritisch. So kommentiert einer davon: "Fremdes Geld gibt sich am einfachsten aus."