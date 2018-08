Panorama

Insektizid im Essen: Dutzende Menschen auf Beerdigung vergiftet

Sie trauern um einen geliebten Menschen, essen etwas und sterben danach selbst, andere schweben in Lebensgefahr: Ein Dorf in den Anden Perus erlebt schwere Stunden. Das Militär wird hinzugezogen.

In Peru sind zehn Menschen nach dem Verzehr verseuchter Lebensmittel gestorben. Sie zählten zu 50 Bewohnern eines Dorfs in den Anden, die nach einem Essen bei einer Beerdigung ins Krankenhaus gebracht worden seien, teilten die Rettungskräfte mit. Mehrere schweben demnach in Lebensgefahr.

"Die Menschen wurden durch das Essen vergiftet", sagte Gesundheitsministerin Silvia Pessah im Fernsehen. "Es hat mit einem Insektizid zu tun, das mit ihrem Essen in Kontakt war." Der Sender RPP berichtete auf seiner Internetseite, die Betroffenen hätten unter anderem eine Art Weizensuppe zu sich genommen.

Das Militär entsandte ein Flugzeug und einen Hubschrauber in die abgelegene Bergregion, um die besonders schwer Erkrankten in Kliniken mit besserer Ausstattung zu fliegen.

Quelle: n-tv.de