Tragischer Unfall auf der Autobahn in Hessen. Während eines illegalen Rennens kollidiert ein Lamborghini mit einem unbeteiligten Pkw. Am Ende ist ein Mensch tot und zwei verletzt.

Auf der Autobahn 66 bei Hofheim am Taunus in Hessen hat sich am Nachmittag ein tödlicher Unfall nach einem mutmaßlichen Autorennen ereignet. Dabei kam ein Mensch ums Leben, zwei weitere Personen wurden verletzt.

Wie ein Polizeisprecher gegenüber ntv.de mitteilte, lieferten sich zwei Lamborghinis und ein Porsche am Nachmittag zwischen dem Stadtteil Diedenbergen und Hofheim ein illegales Rennen. Im Laufe des Rennens prallte einer der Lamborghinis gegen 13.24 Uhr in die Mittelleitplanke und im Anschluss gegen einen unbeteiligten Skoda und einen Opel. Der Fahrer des Skodas kam dabei ums Leben. Zur Identität des Toten konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

Der 29-jährige Fahrer des Lamborghinis wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, ebenso wie der Opelfahrer. Der Lamborghini und der Skoda brannten komplett aus. Der andere Lamborghini und der Porsche flüchteten vom Tatort. Später stellte sich der Porschefahrer der Polizei. Nach dem flüchtigen Lamborghini mit weißer Lackierung wird derzeit noch gefahndet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hofheim unter der Nummer 0619220790 zu melden.

Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauern am Abend noch an. Die A66 ist in Richtung Frankfurt derzeit voll gesperrt.