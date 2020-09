Einjährige nach Autounfall in Lebensgefahr

Crash mit Kretschmann-Konvoi Einjährige nach Autounfall in Lebensgefahr

Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann übersteht einen Unfall mit seinem Dienstwagen unverletzt. Wenige Momente später kommt ein anderes Auto an derselben Stelle ins Schleudern - mit schlimmen Folgen für ein einjähriges Mädchen.

Nach dem Zusammenstoß eines Autos mit einem stehenden Begleitfahrzeug von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann schwebt ein verletztes einjähriges Mädchen in Lebensgefahr. Das teilte ein Polizeisprecher mit. Ein 33 Jahre alter Mann im selben Auto wurde bei dem Unfall am Montagabend schwer, eine 29-Jährige auf dem Beifahrersitz leicht verletzt.

Das Kind hatte nach Polizeiangaben auf der Rückbank eines Wagens gesessen, der auf nasser Fahrbahn auf der Autobahn 81 nördlich von Heilbronn in das geparkte Begleitfahrzeug gerutscht war. Zuvor war Kretschmanns Dienstwagen ins Schleudern geraten, gegen die Leitplanke geprallt und dann auf dem Standstreifen zum Stehen gekommen. Danach hielten auch das Begleitfahrzeug und ein Polizeiwagen am Straßenrand. Der Regierungschef, der nicht am Steuer saß, blieb unverletzt.

Nach Polizeiangaben wird gegen den Fahrer des Dienstwagens und gegen den schwer verletzten anderen Autofahrer wegen des Anfangsverdachts ermittelt, sie hätten die Geschwindigkeit ihrer Autos nicht den Witterungsverhältnissen angepasst. "Solche Unfälle haben wir leider jeden Tag", sagte ein Polizeisprecher. "Und solche Ermittlungen sind dann ein normaler Vorgang."

Zum Zeitpunkt des zweiten Unfalls hatte sich Kretschmann auf dem Standstreifen etwas weiter vorne aufgehalten. "Meine ganze Sorge gilt den beiden Schwerverletzten", sagt der Grünen-Politiker nach einem Termin in Tuttlingen. "Meine Gedanken sind natürlich bei ihnen." Das Gespräch in Tuttlingen bleibt der einzige Punkt auf dem Tagesprogramm seiner Sommertour, den er an diesem Tag wahrnimmt. Der Rest des Programms wurde abgesagt.