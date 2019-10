Im Rathaus Köln ist am Morgen eine Bombendrohung eingegangen.

Polizei hat nichts gefunden Entwarnung nach Bombendrohung in Köln

Am Morgen geht ein Drohschreiben im Kölner Rathaus ein. Angeblich soll sich ein mit Sprengstoff gefüllter Rucksack bald entzünden. Jetzt gibt die Polizei Entwarnung: Eine Bombe wurde nicht gefunden.

Nachdem im Kölner Rathaus am Morgen eine Bombendrohung eingegangen ist, gibt die Polizei nun Entwarnung. Wie Valerio Magno für n-tv berichtet, sei keine Bombe gefunden worden. Die Polizeikräfte sollen sich langsam zurückziehen, der Einsatz aber noch nicht komplett abgeschlossen sein. Das Rathaus muss demnach nicht evakuiert werden.

In dem Drohschreiben wurde auf einen Rucksack mit Sprengstoff hingewiesen, berichtete der Kölner "Express". "Am 15.10.2019 (Dienstag) werden Sie im historischen Rathaus um 9 Uhr einen dunklen Sportrucksack in der Nähe des Haupteingangs auffinden", steht demnach darin. "Wenn Sie diesen sehen, schütteln oder heben Sie ihn nicht vom Boden auf."

Aus dem Schreiben ging hervor, dass der Rucksack mit dem Plastiksprengstoff Acetonperoxid gefüllt sein soll. Gegen 9.45 Uhr sollte sich die Bombe angeblich durch einen chemischen Zeitzünder aktivieren und das halbe Rathaus in die Luft sprengen. Laut dem Zeitungsbericht soll das Schreiben mit "Cyber Reichswehr" unterzeichnet gewesen sein.