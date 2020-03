Mit Temperaturen von bis zu 21 Grad legt der Frühling richtig los. Doch in der zweiten Wochenhälfte - ausgerechnet mit dem kalendarischen Frühlingsbeginn - wird es noch einmal frostig, die Schneefallgrenze sinkt.

Derzeit ist Hoch "Helge" für unser Wetter verantwortlich. Damit bleibt es nebst ein paar schlappen Tiefausläufern, die besonders den Nordwesten und den Westen unseres Landes vorübergehend streifen können, überwiegend freundlich bis sonnig und trocken. Gleichzeitig steigen die Temperaturen weiter an und bringen uns zur Mitte der neuen Wetterwoche gerne mal 15 bis 21 Grad. Damit befindet sich dann das ganze Land - mal abgesehen von den höheren Mittelgebirgen und den Nord- und Ostseeinseln - im Frühlingsmodus.

Jedoch bleibt das Frühlingserwachen nicht ganz ungestört. Denn in der zweiten Wochenhälfte folgt der zunächst südlichen und dementsprechend warmen Strömung eine satte Kehrtwende. Denn mit dem kalendarischen Frühlingsbeginn am Freitag, 20.03.2020 fließt kalte Luft polaren Ursprungs zu uns und die Temperaturen gehen deutlich zurück. Nach 9 bis 19 Grad am Freitag bringt uns der Start ins Wochenende maximal noch 4 bis 14 Grad und die Schneefallgrenze sinkt auf 500 Meter. Außerdem wird es nachts wieder häufiger frostig. Hier die Details.

Montag

Rund um die Eifel kann es gelegentlich etwas regnen. Ansonsten bleibt es trocken und vor allem ganz im Süden sowie im Norden dominiert die Sonne. Die Temperaturen zeigen sich allerdings noch ziemlich kontrastreich. Denn während Sie am Oberrhein bei bis zu 20 Grad im T-Shirt an die frische Luft gehen können, sind es bei den Nordlichtern gerade einmal 10 bis 12 Grad.

Dienstag und Mittwoch

Es geht mit ruhigem und teils sehr sonnigen Wetter weiter. Nur gelegentlich halten sich dichtere Wolken oder lokale Nebelfelder. Dabei bleibt es trocken und die Temperaturen klettern weiter. Abgesehen von den kühleren Küsten, die im Seewind oft bei um die 10 Grad verharren, bekommen wir gerne mal 15 bis 19 Grad. Im Südwesten werden es auch 20 bis 21 Grad.

Donnerstag

Im Norden breitet sich mit kompakteren Wolken kühlere Luft mit Höchstwerten um 10 Grad aus. Ansonsten bleibt es häufiger schön und frühlingshaft warm bei bis zu 21 Grad am Oberrhein.

Freitag

ntv-Meteorologe Björn Alexander

Im Kalender steht Frühlingsbeginn, auf den Wetterkarten hingegen Kaltluft. Die dehnt sich nämlich von Norden her allmählich weiter aus und ist zudem von Wolken und Schauern begleitet, so dass es auch in der Mitte und im Süden wechselhafter wird. Die Temperaturen sind zuvor aber durchaus noch frühlingstauglich bei 9 bis 19 Grad. Doch das ändert sich am Wochenende.

Samstag und Sonntag

Es ist zwar noch unsicher, welches Wetter uns erwartet. Aber bei den Temperaturen müssen wir uns definitiv wieder wärmer anziehen. Am Samstag bei 4 bis 14, am Sonntag bei maximal noch 3 bis 11 Grad und zunehmend frostig kalten Nächten. Dabei zeigt sich der Samstag insgesamt wahrscheinlich noch durchwachsener mit Schauern, die oberhalb von 500 Metern in Schnee übergehen. Am Sonntag steigen die Chancen auf ein neues Hoch mit mehr Sonne.