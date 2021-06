Geldregen für einen Brandenburger: Ein bislang unbekannter Tipper knackt den Eurojackpot - und kann nun mit mehr als 48 Millionen Euro rechnen. Es ist der höchste Einzelgewinn im Land seit 30 Jahren. Innerhalb eines Monats ist es der zweite Mega-Gewinn, der nach Deutschland geht.

Ein noch unbekannter Glücksspieler aus Brandenburg hat den Eurojackpot geknackt - und rund 48 Millionen Euro gewonnen. Der Tipper lag bei allen Gewinnzahlen richtig, wie Lotto Brandenburg nach der Ziehung mitteilte. Er kreuzte die Zahlen 4, 17, 22, 30 und 47 sowie den Eurozahlen 1 und 8 an. Die Kombination beschert dem Gewinner genau 48.195.035 Euro und 90 Cent. Steuerfrei.

Den Angaben der Lottogesellschaft handelt es sich um den bislang höchsten Einzelgewinn in Brandenburg seit ihrer Gründung 1991 und den ersten Millionengewinn in diesem Jahr. Wer sich über das Geld freuen kann, ist noch nicht klar. Der Spielschein mit einem Einsatz von 24 Euro war anonym in einer Annahmestelle abgegeben worden. An das System des Eurojackpots sind 18 europäische Länder angeschlossen. bei der Ziehung am kommenden Freitag sind den Angaben zufolge zehn Millionen in der Verlosung.

Damit geht innerhalb weniger Wochen erneut ein satter Millionen-Gewinn der Euro-Lotterie nach Deutschland. Anfang Juni konnte sich in Hessen ein Tipper über 90 Millionen Euro freuen. In einem Telefonat hatte er - wohl scherzhaft - den Wunsch geäußert, einen eigenen Fußballclub auf die Beine zu stellen. Der Mann aus dem Rhein-Main-Gebiet habe weiter gesagt, für ihn bedeute der Gewinn, sich einfach alles gönnen zu können, was er möchte, und Reisen in ferne Länder zu unternehmen. So eine Situation habe er nach eigenen Worten noch nie erlebt.

"Wir sind stinknormale Leute und werden es auch bleiben ... jetzt aber welche mit viel Geld", habe er laut Lottogesellschaft mit dem Geschäftsführer von Lotto-Hessen, Heinz-Georg Sundermann, gesagt. Der Maxi-Jackpot war nach sechs Wochen ohne Hauptgewinn auf die stolze Summe gestiegen. Der Hesse hatte acht Euro investiert und den Schein online wenige Stunden vor Annahmeschluss abgegeben.