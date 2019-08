Nie mehr arbeiten und das auch noch ohne Geldsorgen - wer dem Glücksspiel zugeneigt ist, könnte diesem Traum noch in dieser Woche näher kommen: Der Eurojackpot lockt mit einem stattlichen Höchstgewinn. Im Weg sind allerdings sieben Zahlen.

Der Eurojackpot ist zum zweiten Mal in diesem Jahr auf seine Höchstsumme von 90 Millionen Euro angewachsen. Zuletzt war der Topf Ende Juni geknackt worden und machte einen Bayern um knapp 19 Millionen Euro reicher, wie Westlotto mitteilte. Seither konnte der Jackpot auf seine gesetzlich festgelegte Maximalsumme anwachsen, weil niemand auf die richtige Zahlenkombination setzte.

Seit dem Start des Eurojackpots im Jahr 2012 hat die europäische Lotterie zum achten Mal ihre Obergrenze erreicht. Ein Durchschnittsverdiener müsste für diese Summe unmögliche 1933 Jahre arbeiten, rechnete Westlotto vor.

Um den Jackpot zu knacken, muss auf dem Tippzettel an sieben Stellen das Kreuz richtig gesetzt werden. Dabei müssen 5 aus 50 sowie 2 aus 10 Zahlen getippt werden. Gelingt dies mehreren Mitspielern, wird die Gewinnsumme geteilt. Gelingt es nicht, fließt wegen der Deckelung jeder weitere gesetzte Euro in die zweite Gewinnklasse und lässt dort einen zweiten Jackpot anwachsen. Die Chance auf den Hauptgewinn im Eurojackpot liegt bei 1 zu 95 Millionen. Die goldenen Zahlen werden am kommenden Freitag zwischen 20 und 21 Uhr gezogen.