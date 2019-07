Als Moderatorin, etwa bei n-tv, wurde Eve Büchner bekannt. Nun trauert sie um ihren Bruder. Der erstickt bei einem Unfall in einem Altkleidercontainer, weil er nach seinem Hausschlüssel sucht.

Der Bruder von TV-Moderatorin Eve Büchner ist in einem Altkleider-Container erstickt. Das bestätigte die Polizei in Braunschweig RTL.de. Wie die Polizei weiter mitteilte, geschah das Unglück, als der 43-Jährige abgetragene Kleidung entsorgen wollte.

Dazu warf Lars Büchner mehrere Tüten in einen Altkleidercontainer in der Nähe seiner Wohnung. Dabei landete versehentlich auch sein Haustürschlüssel in der Altkleidersammlung. Daraufhin kletterte der Journalist kopfüber in den Container, wurde eingeklemmt und erstickte.

Eve Büchner wurde als Moderatorin bei n-tv und SAT.1 bekannt. Nach ihrer TV-Karriere gründete die heute 46-Jährige ein Fluggastrechte-Startup, das sie inzwischen verkauft hat.