Panorama

"Dies ist keine Übung": Falscher Raketen-Alarm schockt Hawaiianer

Für die Bewohner der US-Pazifikinsel sind es wohl bange Minuten: Per SMS erreicht sie die Warnung, dass eine ballistische Rakete im Anflug ist. Man solle unverzüglich Schutz suchen. Wenig später gibt es Entwarnung. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Ein falscher Raketenalarm hat den im Pazifik gelegenen US-Bundesstaates Hawaii in Angst und Schrecken versetzt. Die Katastrophenschutzbehörde EMA des Bundesstaats sandte SMS-Nachrichten an die Bevölkerung, in denen vor einer ballistischen Rakete gewarnt wird, die im Anflug auf Hawaii sei. "Dies ist keine Übung", hieß es in der Nachricht. Die Bevölkerung solle unverzüglich Schutz suchen.

Die Behörde korrigierte ihre eigene Nachricht wenig später auf gleichem Weg. "Keine Raketenbedrohung für Hawaii", hieß es in der kargen Botschaft. Militärsprecher David Benham erklärte, das Pazifik-Kommando der US-Armee habe keine derartige Bedrohung festgestellt.

Der Gouverneur von Hawaii, David Ige, teilte CNN mit, dass menschliches Versagen den Alarm ausgelöst hätte. "Es war ein Fehler, der während einer Standardprozedur bei einem Schichtwechsel aufttrat. Ein Angestellter hat den falschen Knopf gedrückt." Die Warnung ging sowohl an Fernseh- und Radiosender als auch an Mobiltelefone raus, so Ige.

Fehlalarm gab es auch auf Guam

Die Nachricht war über das Notfallalarmsystem Amber Alert verschickt worden, dass US-Behörden landesweit zur Verbreitung wichtiger Mitteilungen nutzen. In der Bevölkerung von Hawaii löste der Fehlalarm vor dem Hintergrund der jüngsten Spannungen in den Beziehungen zu Nordkorea Panik aus. Pjöngjang hatte Ende November nach dem Test einer Rakete mit besonders großer Reichweite erklärt, das gesamte US-Gebiet liege nun in Reichweite der nordkoreanischen Armee.

Auch auf der Pazifikinsel Guam, einem US-Außengebiet, hatte es im vergangenen August einen falschen Raketenalarm gegeben. Beide Gebiete liegen möglicherweise in Reichweite von Raketen aus Nordkorea.

Quelle: n-tv.de